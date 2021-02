El comercio extremeño podrá abrir más horas, incluidos los sábados por la mañana. La hostelería sigue cerrada.

El consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha ampliado el horario de apertura del comercio, sin límite en el tamaño, siempre que tengan salida a la calle y no sean grandes superficies o galerías comerciales a partir de las 00,00 horas del próximo viernes. La hostelería y gimnasios permanecen cerrados. Eso sí, se abren los mercadillos al aire libre al 30 por ciento de aforo. Por otro lado, se ha prorrogado durante 28 días más el toque de queda a las diez de la noche. En cuanto a los comercios, pueden abrir de lunes a viernes de 10 de la mañana hasta las seis de la tarde. Será por 7 días revisables. También habrá apertura los sábados, pero con horario más reducido de 10 a 14 horas. En la hostelería, si los casos siguen descendiendo, el Ejecutivo regional comenzará a hablar con el sector para flexibilizar aquellas actividades que sean más seguras. En los centros de mayores, los que tengan ya las dos dosis aplicadas, recuperaran ingresos, salidas y visitas. Por otro lado, se han dado casos de la variante británica en focos de las áreas de salud de Badajoz, Don Benito, Llerena, Cáceres y Coria. No hay constancia de la variante brasileña y sudafricana. Por ello ya se ha iniciado un estudio centinela con 50 casos de la provincia de Badajoz y 50 de la provincia de Cáceres. En cuanto a la ayuda ofrecida a Portugal, se ha hecho por dos veces y no hay respuesta aún. También se regulará, tras la aprobación del Consejo de ministros, la incorporación de sanitarios jubilados. Medidas que se toman cuando Extremadura tiene 845 casos por 100.000 habitantes a los 14 días, ligeramente por encima de la media nacional, y 297 a los 7 días, por debajo de la media española. Respecto a la presión hospitalaria de Extremadura, a fecha de hoy la ocupación de camas de agudos es del 19,38 por ciento, frente al 23,5 por ciento de la media del país. En el caso de las UCI, la ocupación está en el 43,5 por ciento, un punto por debajo de la media nacional. En todo caso, seguimos en nivel 4 de alerta, nivel muy alto.