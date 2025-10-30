Colegios y colectivo profesionales arropan en el juzgado a la familia de Belén Cortés cuya muerte "pudo haberse evitado"

En torno a medio centenar de personas convocadas por colegios profesionales, asociaciones y sindicatos se han concentrado este jueves en apoyo a la familia de la educadora Belén Cortés con motivo del inicio del juicio por su asesinato en el Juzgado de Menores de Badajoz.

Acompañados de una pancarta en la que se podía leer 'Por la defensa de los derechos de los/las profesionales del sector social. ¡Basta ya!' y de otras de menor tamaño con las palabras '¡Belén somos todos/as', en la concentración se ha leído un manifiesto en el que explicaban que acudían de forma pacífica para "apoyar y arropar en estos duros momentos" a la familia de su compañera María Belén Cortés Flor, a la par que han señalado que "esta tragedia sí pudo haberse evitado".

Tras destacar que era una persona implicada, perfeccionista en todo lo que hacía y que su vocación "siempre fue la de ayudar y mejorar" la vida de los demás, tanto en el trabajo como en su día a día, han relatado que era "incansable" y no dejó de formarse "nunca" con estudios de Magisterio en la especialidad de pedagogía terapéutica, del ciclo formativo de grado superior de técnico en integración social o de técnico auxiliar de enfermería, con la intención de matricularse en el grado universitario de Enfermería. "Trabajadora" y "versátil", "su persona equivalía a pasión, esfuerzo, compromiso, empatía, trabajo duro, inquietud, gansa de aprender y todo siempre con una sonrisa".

"Esta tragedia sí pudo haberse evitado y jamás puede quedar en el olvido", continúa el manifiesto que ha leído la secretaria general del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura y representante del Grupo de Acción Social y Sindical, Inés María Solomando.

Asimismo, subrayan que se mantienen "unidos, coordinados y en lucha" para que las distintas administraciones garanticen que su trabajo se desarrolla "en condiciones de seguridad, dignidad y protección, tanto para nuestros niños y jóvenes, como para los trabajadores del sistema de protección y reforma juvenil", ha recalcado.

También ha puesto el acento en que esta acción no pretende "entorpecer" la acción de la justicia, "sino todo lo contrario" y "sí apoyar a la entidad jurídica en el cumplimiento del derecho constitucional y el máximo respeto a las leyes penales y civiles".

LA FAMILIA LES HA APOYADO

En declaraciones posteriores a los medios, Inés María Solomando Segador ha destacado la importancia de esta movilización para apoyar a la familia que, durante este año, ha estado también pendiente de ellos y les han estado preguntando cómo se encontraban o si la situación había cambiado, si estaba mejor y que, para lo que necesitaran, "estaban ellos ahí", por lo que ha puesto en valor que, con el dolor de haber perdido a una hija, a una pareja o a una hermana, se preocupaban y les han estado apoyando.

Sobre la situación actual del colectivo, ha reconocido que "ha habido algunos cambios", como que ahora hay en los centros de acogida de menores vigilantes de seguridad las 24 horas, cuando "antes no era así", se han puesto botones del pánico en estos centros de acogida o ha habido modificaciones en los pliegos que van a regular los pisos donde se cumplen las medidas judiciales de convivencia en grupos educativos.

"Aún así queda muchísimo por hacer, porque también tenemos compañeros que viven en otros recursos del sistema de protección infantil y no cuentan con estos apoyos, y todavía siguen trabajando algunos compañeros en turno de noches solos", ha criticado, junto con que tampoco tienen todos botones del pánico, por lo que "todavía hay muchísimo que hacer" aunque "sí que se han dado pasos para mejorar".

También ha habido reuniones con cada uno de los colegios profesionales o asociaciones y centrales sindicales, pero desde el Grupo de Acción Social y Sindical que representa "todavía" no han mantenido ninguna reunión.

COMPAÑERO DE BELÉN CORTÉS

Entre los participantes en esta concentración se encontraba Javier Quintana, compañero de Belén en el piso de medidas judiciales donde ocurrieron los hechos que se juzgan estos días, y quien ha explicado sobre la actual situación del sector que "ha cambiado muy poco verdaderamente" y que "hay que estar en estos pisos dentro para saber lo que hay".

Visiblemente emocionado, ha expuesto que "si ha habido cambios" es porque ellos mismos se han organizado, "no porque la administración nos haya ayudado", a la par que ha recalcado de esta última que "se ha puesto de lado", como también lo ha hecho la justicia. "Da igual que haga informes de incidencias, denuncias, que es la única manera de hacer presión, no te hacen caso nunca", ha agregado.

También se ha referido a menores y profesionales "desprotegidos". "Si de estos menores sacamos algo en claro es gracias a todos estos profesionales, a profesionales como Belén", ha señalado.

Interpelado por si cree que podría volver a suceder, Quintana ha hecho hincapié en que "claro que va a pasar". "Esto es la punta del iceberg, y volverá a pasar si no se ponen medidas. Nosotros somos profesionales, trabajamos con menores con los cuales nadie quiere trabajar, menores a los cuales nadie cree. Son recursos que nadie conoce", ha agregado, salvo "cuando pasan desgracias como esta".

Para este compañero de esta educadora social, "se podía haber evitado", pero "nadie" les "hace caso": "No nos hizo caso la policía, no nos hizo caso la justicia, ni la Administración, nadie. ¿Dónde está la consejera? No se ha pronunciado", ha concluido.

Cabe recordar que, en concreto, los convocantes de esta concentración han sido el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura, los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Cáceres y Badajoz, el Colegio Oficial de Psicología de Extremadura, el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura o el Procolegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de Extremadura.

También la Asociación de Educadores Infantiles Extremadura, la Asociación Profesional de Educadores Sociales de IES de Extremadura, la Asociación Técnicos de Integración Social de Extremadura, la Asociación Profesional P.A.F. Extremadura, la Plataforma de Profesionales del Sector Social y las centrales sindicales de SGTEX, USO, SIP y CNT.