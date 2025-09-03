Más de uno en la Cocina

INGREDIENTES

• 200 g de calamar fresco.

• 200 g de gambas.

• 200 g de Gambones.

• 200 g de mejillón.

• 200 g de almejas.

• 200 g de salmón.

• 200 g de merluza de pincho.

• Cuatro dientes de ajo.

• Dos cebollas.

• Un pimiento rojo.

• Tres tomates maduros.

• Medio vaso de caña de coñac.

• Un vaso de caña de vino blanco.

• 25 g de pimentón De la Vera.

• Medio litro de agua.

• Sal y pimienta

• Aceite de oliva.

• Micromezclum.

ELABORACIÓN

• Comenzamos por hacer el sofrito, cortamos los ajos muy pequeños y comenzamos a dorarlos. Seguidamente, cortamos la cebolla y se lo agregamos, cortamos ahora el calamar a dados y agregamos al sofrito para que de esta forma sude la cebolla, sofríendo el calamar, salpimentamos y le agregamos los mejillones y las gambas peladas, una vez que ya se haya deshecho la cebolla, le agregamos el pimiento rojo, también picado sofreímos todo junto, agregamos el coñac y lo flambeamos, seguidamente, ponemos el vino y evaporamos el alcohol, agregamos el pimentón, doramos unos segundos y rápidamente agregamos el tomate, cortado también en pequeños trozos para que no se nos queme el pimentón, y ahora cocinaremos todo, hasta que prácticamente esté todas las verduras deshecha y sea una salsa, seguidamente, le agregamos el agua para cocer durante 15 o 20 minutos, limpiamos los mejillones de la concha y en los últimos 4 o 5 minutos de la cocción le agregamos los gambones, las almejas, y los pescados, rectificamos de sal.

• Y tendríamos terminado nuestra receta de hoy solamente nos quedaría servirlo, que en este caso vamos a coger un plato hondo y vamos a poner en el centro del plato los pescados y mariscos decorando con un Gambon y salseamos con el caldo de la elaboración para terminar con unos micromezclun.