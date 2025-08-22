Cremoso de guacamole con dados picantes de atún rojo Haspac Tuna

Ingredientes.

· Cuatro aguacates.

· El zumo de medio limón

· Media cebolleta fresca.

· Sal y pimienta.

· Un poco de aceite de oliva.

· Unos micromezclum.

· Unas gotas de Tabasco (O picante del que más guste).

· Opcional 20 cl de nata del 28%.

Para los dados picantes de atún rojo

· 200 g de atún rojo Haspac Tuna.

· Un tallo de cebolleta fresca.

· Aceite de oliva.

· Un poquito de salsa de soja.

· Sal y pimienta.

· 5 g de salsa kimchi. (O similar salsa siracha)

Elaboración.

· Pelamos el aguacate y ponemos en un mortero o vaso batidor junto con la cebolleta fresca el aceite de oliva, el zumo de limón, el Tabasco la sal y la pimienta, y machacamos o trituramos con la batidora hasta conseguir una crema. Y si optamos por ponerlo en un sifón, le agregaremos también la nata, lo introducimos dentro del sifón con una carga de gas y reposamos 20 minutos en el frigorífico.

· Para la elaboración del atún rojo cortamos el atún en dados, lo ponemos en un bol, cortamos la cebolla en juliana, lo más fina que podamos, le agregamos el aceite, la salsa de soja, la sal, la pimienta y la salsa de kimchi para mezclarlo todo muy bien y que el sabor sea uniforme.

· Y ya por último, para servirlo en el plato, si utilizamos el sifón, lo sacaremos unos 15 minutos antes del frío para que pierda un poco de textura y no salga bien por el sifón, lo colocamos en el centro del plato y colocamos por encima nuestros dados picantes de atún rojo Haspac Tuna, con los micromezclum