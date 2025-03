La ciudad de Badajoz ha conmemorado este martes el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo en el 21º aniversario de los atentados del 11M, en un acto en el que en nombre de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en Extremadura Juan Antonio Conejo Blázquez ha abogado por que no se crea que las víctimas del terrorismo son "algo exótico" o "un colectivo al que mirar con distancia", puesto que los últimos acontecimientos en Europa "están demostrando que la amenaza terrorista está más latente que nunca".

Policía nacional víctima de terrorismo en un atentado de ETA en Vitoria en 1989, Conejo Blázquez ha querido recordar a las cuatro víctimas españolas que el terrorismo ha dejado este año, Araceli Tamayo, Susana Vilar, Elena Schroeder y Ramón Belmas y que, aunque no abran los informativos de este país y sean noticias que pasan "totalmente desapercibidas", las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están realizando "desde hace mucho tiempo" un "impecable trabajo silencioso" que lleva "casi" cada semana a la detección de supuestos yihadistas en el país.

También ha querido reconocer el trabajo que se realiza en los tribunales juzgando a los terroristas "y trabajando por la verdad", aunque "de poco sirve" que se lleven a cabo detenciones y éstos pasen a disposición judicial para ser juzgados y condenados, cuando "luego todo queda en papel mojado".

Y es que, como se ha preguntado, de qué sirve que un terrorista sea condenado a miles de años de prisión si después se adoptan decisiones penitenciarias por parte del Gobierno, tanto central como vasco, que permiten que "salgan antes de cumplir el límite máximo establecido en la ley", y "sin exigir que colaboren con la justicia".

"De qué sirve que los tribunales fijen límites máximos de cumplimientos a los terroristas, si después los políticos aprueban leyes que le permiten desconectarse las penas francesas como pagos de apoyos parlamentarios", ha interpelado también, para remarcar que "esto no es justicia" y que "por desgracia todo apunta que irá a peor".

En este punto, ha remarcado que el pasado mes de enero el grupo parlamentario al que pertenece el presidente del Gobierno registró una proposición de ley, que "impedirá" que la AVT participe en los procedimientos judiciales seguidos por delitos de terrorismo como acusación popular. Una ley que "provocará la expulsión inmediata" de la AVT de los más de 200 procedimientos judiciales en los que actualmente se encuentra personada, cuando, desde su fundación en 1981, el trabajo jurídico de la asociación ha sido uno de sus pilares fundamentales.

Algo que hace tanto en defensa de víctimas, actuando como apoyo y refuerzo para evitar que tengan que enfrentarse en solitario a los terroristas, como en defensa del colectivo de víctimas en general en los casos de delitos de terrorismo sin víctimas individuales. "Con esta ley, las víctimas del terrorismo perderán este paraguas de protección. Nosotros trabajamos, señores, no colapsamos la justicia", ha defendido, junto con que trabajan por las víctimas del terrorismo desde hace más de 40 años y seguirán haciéndolo.

RECUERDO A LAS 191 VÍCTIMAS DEL 11M

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badajoz, Carlos Urueña; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, o el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, junto a otras autoridades o víctimas de terrorismo y familiares, han asistido a este acto en el que Juan Antonio Conejo ha recordado las 191 víctimas "vilmente asesinadas hace hoy 21 años en Madrid", un 11 de marzo de 2004 que "marcó un antes y un después" porque "estos atentados dejaron una profunda huella" en las víctimas directas y la conciencia colectiva de la sociedad.

También se apoderó de todos "una sensación de desconfianza y tristeza", a la par que nació en la sociedad "un impulso de unidad y resiliencia", puesto que "cada uno de esos 191 muertos y miles de heridos representaban sueños, historias, familias rotas por un acto de violencia sin sentido". De esta tragedia también surgieron gestos de solidaridad y apoyo mutuo de una sociedad que se unió "frente al horror", ante lo que desde AVT apelan a esa unidad y se preguntan por qué hoy asistir a este homenaje o a cualquier acto en memoria de las víctimas del terrorismo "te sitúa políticamente".

Asimismo, ha cuestionado por qué hacer una declaración pública en favor de la memoria de las víctimas del terrorismo o de sus recuerdos "hace que estalle un debate político", cuando "no hace mucho estar con las víctimas del terrorismo estaba por encima de las siglas políticas" y "era un signo de unidad, algo que no se cuestionaba".

"Ahora, lejos de ser un punto de encuentro, se ha convertido en un arma arrojadiza en la que, por cierto, las víctimas del terrorismo no pintamos nada", ha expuesto, para agradecer a quienes les acompañan en este acto, como hacen año tras año, y considerar que "las víctimas que lo son desde hace muchísimos años no sólo no recibieron en su día ni asistencia ni justicia, es que ahora se les está negando la memoria". Mientras, las víctimas actuales, como las del 11M, "sí recibieron en su momento mucha atención, pero ahora, sin duda, están siendo revictimizadas a través del olvido".

REVICTIMIZACIÓN Y HUMILLACIÓN

No obstante y si hay una revictimización en la que coinciden todas las víctimas del terrorismo "es, sin duda, en lo humilladas que se sienten en los últimos tiempos", tras lo que ha recalcado que no se obvie que "casi todos los asesinos del 11M disfrutan de la libertad 21 años después", y el hecho de que un terrorista condenado y encarcelado comparezca en el Congreso de los Diputados, donde no se les ha dado voz a las víctimas, lo cual "ha sido ya el colofón del despropósito".

"Pero, ¿de verdad los que solicitaron esa comparecencia no se dan cuenta de que han llevado al Congreso a un terrorista que atacó una de las principales ciudades españolas, Barcelona, y a su gente?", se ha preguntado, para apuntar en relación al Gobierno que "permitió semejante aberración" y luego dijo que no hicieran "caso" al terrorista, "¿de verdad? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Dónde están los límites? ¿Con cuánto más están dispuestos a tragar por seguir ahí?".

Por todo ello y "hoy más que nunca" el recuerdo del 11M "sigue siendo una llamada a la reflexión sobre nuestra capacidad de aprender del pasado y construir un futuro en el que la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia prevalezcan", ha concluido Conejo Blázquez, en este acto que ha incluido una ofrenda floral en memoria, recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo.

Entre los asistentes, se ha contado con la presencia de María de la Candela Reguero, extremeña víctima del terrorismo en 1987 cuyo marido, José Luis Gómez Solís, sargento de la Guardia Civil destinado en el País Vasco, fue asesinado por ETA. En declaraciones a los medios, ha pedido que no se olvide "nunca" de las víctimas, que han sufrido "muchísimo", en su caso viuda con cuatro hijos, dos de ellos guardia civiles hoy en día, y que no estén "tan solas".