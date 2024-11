Celebrados los novenos Premios al Turismo Extremeño de Onda Cero

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha asistido esta pasada tarde en Cáceres a la entrega de los Premios 'Gente Viajera' al Turismo Extremeño, donde ha defendido que el turismo en Extremadura está siendo capaz de mantener el equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad.

"El turismo en Extremadura es un sector muy joven que no va a cometer errores que otros más maduros han cometido, no consentiremos nada de eso que a veces nos imaginamos que pueda pasar y, sobre todo, que no está pasando", ha apuntado Bazaga.

"Estamos teniendo un sector capaz de mantener el equilibrio entre la sostenibilidad, el desarrollo y la vida de la gente, estamos creando una región en la que un proyecto de vida se puede llevar a cabo", ha recalcado la consejera.

Bazaga ha hecho estas declaraciones este miércoles en Cáceres, en la novena edición de estos galardones otorgados por Onda Cero, que este año han reconocido las mejores iniciativas en el ámbito turístico en Extremadura.

Precisamente, la consejera ha sido la encargada de entregar el premio a la mejor promoción turística, que ha recaído en las nueve banderas azules de la región, recogido por los nueve alcaldes de las distintas localidades donde hay una playa con este distintivo de calidad.

"Esta noche sois el foco de atención", ha expresado, refiriéndose a los premiados como "esas personas que por vuestra capacidad, vuestro tesón, vuestro ingenio y habilidad, habéis sido capaces de ser destacados entre tantísima gente que sé que hay".

Tras agradecer la "complicidad y empatía" de Onda Cero con el sector turístico extremeño, Bazaga ha manifestado la "responsabilidad" de llevar este premio como algo "importante", mejorarlo para los del año que viene y que de alguna manera todo el mundo "desee tenerlo", informa en nota de prensa la Junta.

La consejera ha recalcado que todavía "faltan muchas cosas, como ese tren que nunca acaba de llegar". "No sé qué sería de una región como Extremadura tan bonita y que tiene tantas cosas si tuviera ese tren rápido y hubiera tenido las infraestructuras que le correspondía", ha expresado.

A pesar de ello, destaca que ha sido un "buen" año, con un 26 por ciento más de ocupación y más de 37.000 trabajadores. "Fijaros qué grande es esta familia", ha sostenido.

RETOS

Así, ha considerado que aún quedan "retos muy importantes", pero ha defendido que ahora hay que poner el foco en terminar "muy bien" el año, "Viene la temporada de Navidad y hay que conseguir que sea tan buena como la del verano", ha apuntado.

En esta línea, ha manifestado la necesidad de "remar todos juntos" para alcanzar metas como la Capitalidad Europea de la Cultura de Cáceres en 2031, y ha subrayado la importancia de que esta ciudad albergue en 2025 la V Convención de Turespaña.

"No sé cómo hacer entender lo importante que es que esta convención venga a un destino de interior, a donde ni siquiera es fácil llegar y, sin embargo, hemos sido capaces de ser considerados la ciudad capaz de reunir a 600 profesionales de todo el mundo hablando de lo último que hay en turismo", ha finalizado.

Además de las banderas azules, el resto de los premiados han sido Astrogata, que ha recibido el Premio a la Innovación Turística; Campiña Sur como Mejor Enclave Turístico; Casas del Turuñuelo, que ha recibido el Premio al Turismo Cultural; Monfragüe Vivo como Mejor Iiniciativa Empresarial; el Restaurante Quinto Cecilio, Premio a la Gastronomía; Senderos de Extremadura en la categoría de Periodismo Turístico; y Hoteles Vila Galé en la de Turismo Portugués.