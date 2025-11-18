Los vecinos de la finca Cuartos del Baño de Cáceres piden la ejecución de las obras del camino Monte Almeida

Los vecinos de la finca Cuartos del Baño de Cáceres han convocado una nueva protesta a las puertas del ayuntamiento el próximo jueves, 20 de noviembre, ante de que se celebre el Pleno municipal ordinario.

El motivo de la manifestación es exigir la ejecución de las obras, el cumplimiento de la sentencia y la puesta en servicio del camino público Monte Almeida, que actualmente permanece cerrado a los vecinos.

Los afectados buscan con esta acción ciudadana "garantizar el derecho de los vecinos a un acceso público seguro y legalmente reconocido", según han informado en nota de prensa. Cabe recordar que el consistorio cacereño adjudicó las obras por unos 45.000 euros pero todavía no se han llevado a cabo por diversos motivos.

El pasado mes de julio, los afectados ya se concentraron a las puerta del consistorio para pedir que se arregle el citado camino ya que la única vía de acceso a sus viviendas se inunda con frecuencia por las crecidas del río Salor y quedan incomunicados.