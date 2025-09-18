Una vecina del Bloque B de Aldea Moret (Cáceres) denuncia en el pleno municipal la situación insalubre del edificio

Agustina López, vecina del Bloque B de la calle Ródano de Aldea Moret en Cáceres, ha intervenido este jueves en el pleno municipal para denunciar la situación de insalubridad en la que se encuentra este edificio, así como los problemas de convivencia que sufren algunos vecinos con los inquilinos de varias viviendas.

López, que sufre una enfermedad pulmonar, ha expuesto ante la corporación municipal su situación personal que ha calificado de "insostenible", ya que el citado bloque "está destrozado". "No se puede vivir ahí", ha espetado al tiempo que ha pedido a los responsables municipales que vayan a ver el edificio situado en la parcela colindante del Bloque C, que se decidió derribar por parecidas circunstancias.

"No puedo estar más tiempo allí", ha indicado López, cuya vivienda sufrió la rotura de una tubería del piso de arriba que ha provocado daños en su domicilio. "Por favor, os lo pido, quien proceda, no dejéis más ese bloque, porque es que no se puede vivir", ha subrayado en su intervención ante los concejales.

Asimismo, ha criticado que algunos de los inquilinos no pagan luz ni agua y, en algunos casos, realquilan la vivienda que le ha sido adjudicada por los servicios sociales. "Por favor, os lo pido, que vayáis a vivir un día a ese bloque. Es que no puedo ni abrir mis puertas, porque están sembrando árboles, que si higueras, que si olivos. Yo no puedo estar viviendo allí", ha insistido.

"Es inhumano", ha sentenciado esta vecina que ha denunciado también amenazas por parte de algunos vecinos, mientras ha solicitado a los responsables municipales que tomen una decisión sobre este edificio "que se está cayendo a cachos".

Tras su intervención, el alcalde Rafael Mateos le ha respondido que están al tanto de la situación del bloque, si bien le ha recordado que ella es adjudicataria de una vivienda que, de momento, no ha escriturado.

La afectada ha solicitado en varias ocasiones al Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) una vivienda pero "mientras sea usted adjudicataria, no puede optar a ningún otro tipo de vivienda", le ha dicho el alcalde, que respecto al impago de agua y luz por parte de algunos vecinos, le ha recordado que "la obligación de pagar no es del ayuntamiento, es de los propietarios y de los usuarios de las viviendas".

"El ayuntamiento lo que sí hace es que, cada vez que hay una avería, manda a los servicios correspondientes para reparar esa avería", ha indicado el regidor, como así se hizo en el caso de la rotura de la tubería que afectó a la vivienda.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Y en relación al derribo del Bloque B, el alcalde no ha querido entrar en cuál de los dos está peor, pero sí ha zanjado que con la demolición del Bloque B "ya no hay un problema". "Seguiremos trabajando por mejorar la situación de Aldea Moret", ha concluido Mateos.