Seis detenidos como presuntos autores de tres robos con fuerza y tres hurtos en Navalmoral de la Mata

Agentes de la Guardia Civil han detenido a seis individuos por la supuesta comisión de tres delitos de robo con fuerza y tres delitos de hurto cometidos todos en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

La sucesión de robos y hurtos ocurrieron durante el pasado mes de septiembre y generaron cierta intranquilidad en los residentes del municipio. Los presuntos autores llegaron a sustraer efectos de dos viviendas, de un establecimiento comercial en el que accedieron mediante el método del butrón), de las oficinas de la estación de tren y del hospital de la ciudad y la capilla que se ubica en el interior del mismo.

En una de las viviendas, que cuenta con un sistema de alarma, solo lograron robar un juego de llaves de otro inmueble, ya que, tras acceder al interior, se accionó la alarma y tuvieron que desistir para no ser sorprendidos in fraganti.

De estos hurtos y robos, los responsables sustrajeron diversos objetos, entre los que se encuentran dos televisores, un teléfono móvil, una radio de comunicación a distancia, un dron, gafas de realidad virtual, un toldo y dos casullas del párroco de la capilla.

Los agentes, ante la información recopilada a través de las diferentes denuncias interpuestas por parte de las personas y organismos perjudicados, iniciaron una investigación con el fin de esclarecer lo ocurrido, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Así, recabaron pruebas que indicaban que los hechos se habrían cometido por diferentes personas y que, incluso, una de ellas, habría sido detenida por supuestamente provocar un incendio en las inmediaciones del hospital en los días que ocurrieron los hechos.

Finalmente, los agentes pudieron determinar la presunta autoría de la sucesión de robos y hurtos y detuvieron a los presuntos responsables de los mismos. Las diligencias policiales instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata (Cáceres).