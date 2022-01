Los letrados de la provincia de Cáceres en huelga

Este es el comunicado que han enviado a los medios:

LOS LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE CÁCERES QUE VAN A REALIZAR HUELGA EL DÍA DE MAÑANA, ASÍ COMO LOS QUE NO HAN PODIDO REALIZARLA, POR HABER SIDO DESIGNADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LOS LLAMADOS SERVICIOS MÍNIMOS EXPONEN LAS REINVIDICACIONES QUE LA MOTIVAN:

- Inmediato acuerdo sobre la adecuación salarial, real y efectiva, con equiparación al resto de grupos A1 de la Administración de Justicia y de la Administración General del Estado.

- Entre las competencias asumidas se encuentra la dirección procesal en todas las oficinas judiciales lo que supone la responsabilidad de toda su actividad, y también toda la tramitación de los procedimientos judiciales (desde la admisión a trámite de la demanda hasta el señalamiento del día y hora del juicio), la resolución de los recursos de reposición, la resolución de las impugnaciones de costas, la tramitación de la ejecución incluida la averiguación e investigación de bienes del ejecutado, el embargo de sus bienes, su efectividad, todo el procedimiento de apremio, las subastas judiciales, la adjudicación de los bienes subastados y su entrega al comprador, la tramitación de todos los expedientes de jurisdicción voluntaria y la resolución de muchos de ellos, las conciliaciones; el control y la responsabilidad que genera la dación en cuenta en penal y el impulso procesal de oficio.

- Asimismo, tenemos asumidas la responsabilidad del funcionamiento de las distintas aplicaciones informáticas, MINERVA, SIRAJ, FIDELIUS, PUNTO NEUTRO JUDICIAL, estadísticas para el INE y el CGPJ, entre otras, aplicaciones que no están interrelacionadas entre sí.

- Restablecimiento del Real Decreto 101/19 regulador del régimen de sustituciones voluntarias del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

- El inmediato establecimiento del complemento para los nuevos Encargados del Registro civil, que garantice que perciban lo mismo que el hasta ahora Encargado.

- El impulso del resto de cuestiones organizativas y reglamentarias paralizadas en el área de letrados de la Administración de Justicia del Ministerio: modificación del reglamento, sistema de categorías, escalafón, concursos de traslado, plan de prevención de riesgos laborales, convocatoria regular de oposiciones de forma anual, reconocimiento a los compañeros LAJs de 3ª que se encuentran en destinos a menudo sin medios personales, ni materiales, con guardias permanentes, (particularmente la situación de los LAJS de “cuarta categoría”). Debe la opinión pública conocer que lo que gana un LAJ de tercera categoría (Grupo A1, que ha superado una oposición de 267 temas), con siete días de guardia incluidos, son poco más de 1800 euros.

- Huelga como primera medida de presión ante la inactividad por parte del Ministerio de Justicia, sin descartar otras medidas futuras como una concentración nacional con toga de todos los 4.200 Letrados de la Administración de Justicia, en próximas fechas o, huelga indefinida.

- Exigir a las Asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia, que defiendan los intereses reales del cuerpo, y no los intereses particulares para llegar a puestos de superiores jerárquicos, CGPJ o Ministerio, continuando con las medidas que sean precisas adoptar para la consecución de los objetivos generales.

- Solicitar una regulación de las entradas y registros , sobre todo en el caso de las entradas y registras simultáneas, ya que supone en la práctica no tener seguridad de poder organizar los tiempos de descanso, ni en fines de semana siempre supeditados a que en cualquier momento se pueda acordar esta Diligencia, que normalmente dura una media 6 a 8 horas, y se pagan sea cual sea la hora de realización por un total de 30 Euros, para el compañero que no está de guardia, que incluso puede ser de una jurisdicción distinta a la Penal. A diferencia del órgano que la acuerda el Letrado de la Administración de Justicia no puede delegar su realización en la policía.

- Instamos a que se aplique una auditoría y control sobre los Fondos europeos de New Generation (UE) aplicados en Justicia que va a recibir el Estado en total 125 millones de euros, dado que los Letrados de la Administración de Justicia como Directores de la oficina judicial, son los que velan y en última instancia son responsables de la utilización de todas las aplicaciones informáticas procesales en juzgados y tribunales ( SIRAJ, RCYPR, PUNTO NEUTRO, LEXNET, Cuenta de depósitos, sistemas de

grabación de vistas y videoconferencias, juicios telemáticos , y sistemas de gestión procesal protección de datos etc.)

- Negociación colectiva propia, fuera de los sindicatos generalistas, al igual que los Fiscales, también grupo A1 jerarquizado, un simple ejemplo de la falta total y absoluta de intención de los sindicatos generalistas de defender los intereses de los LAJ y sus condiciones laborales es el recurso interpuesto en su día por CCOO contra el Real Decreto 101/2019, de 1 de marzo que regulaba las retribuciones por sustituciones de los LAJ, lo cual supuso un claro perjuicio para los LAJ en la única norma que en estos doce largos años era beneficiosa para los LAJ, cuando en su día en la Huelga de funcionarios hubo un expreso apoyo por los entonces Secretarios Judiciales de la ciudad de Cáceres