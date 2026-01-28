El Hospital de Plasencia realiza un nuevo tratamiento que evita la cirugía en pacientes con problemas pancreáticos

La Unidad de Digestivo del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres) ha llevado a cabo con éxito el primer drenaje endoscópico de un pseudoquiste pancreático mediante una prótesis de aposición luminal, un procedimiento mínimamente invasivo que permite evitar la cirugía tradicional y favorece una recuperación más rápida en los pacientes.

Este hito supone un "importante paso adelante" en la capacidad del centro para abordar patologías pancreáticas complejas mediante técnicas endoscópicas avanzadas, señala la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

La intervención, realizada por profesionales especializados de la Unidad de Digestivo, se suma a la "amplia experiencia" del servicio en colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), una técnica que el hospital desarrolla desde hace dos años con resultados "altamente satisfactorios".

Asimismo, el hospital ha incorporado recientemente la ecoendoscopia diagnóstica, una herramienta de gran precisión que amplía las opciones de diagnóstico y tratamiento en el ámbito de las enfermedades digestivas, permitiendo una valoración más completa del páncreas, la vía biliar y otras estructuras internas.

La progresiva implantación de estas técnicas avanzadas posiciona al Hospital Virgen del Puerto como un referente regional en el manejo integral de múltiples patologías pancreáticas y biliares. Gracias a ello, se evita la derivación de pacientes a centros más lejanos, se reducen los tiempos de espera y se mejora "significativamente" la calidad asistencial ofrecida a la ciudadanía.

La Consejería de Salud destaca el compromiso y la profesionalidad del equipo médico y de enfermería, así como la apuesta del Servicio Extremeño de Salud por dotar a los hospitales de tecnología de vanguardia que permita ofrecer una atención cada vez más resolutiva, cercana y eficaz.