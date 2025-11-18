El festival Extremúsika se queda en Cáceres en 2026 pero cambia las fechas a primeros de mayo

La organización del festival Extremúsika ha confirmado que seguirá celebrándose en Cáceres el año que viene pero modifica sus fechas y las adelanta a principios del mes de mayo, coincidiendo con el puente festivo del Día Internacional del Trabajo y de la Comunidad de Madrid.

Así, las fechas concretas que se han anunciado para 2026 son el jueves 30 de abril y el 1 y 2 de mayo (viernes y sábado), en el recinto hípico de la capital cacereña, como viene siendo habitual, según han publicado los organizadores en sus redes sociales.

Extremúsika se había venido celebrando en las últimas ediciones en el mes de octubre, concretamente los días del puente de la Hispanidad, pero ahora se adelanta en el calendario cultural de la capital cacereña para abrir un mes de mayo repleto también de citas como el festival Womad o las Ferias de San Fernando.