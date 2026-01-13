El Cerezo en Flor arrancará en Tornavacas el 27 de marzo y finalizará en Casas del Castañar el 11 de abril

La Fiesta de Interés Turístico Nacional del Cerezo en Flor de 2026, comenzará el 27 de marzo en Tornavacas (Cáceres), donde se celebrará la inauguración oficial, y finalizará los actos institucionales el 11 de abril en Casas del Castañar.

Esta celebración se sitúa en el corazón de la programación 'Primavera y Cerezo en Flor', un evento que se desarrollará entre el 20 de marzo y el 3 de mayo. Durante este periodo, todos los fines de semana contarán con propuestas deportivas, culturales y festivas diseñadas para todos los públicos, donde las tradiciones locales y el paisaje del Valle del Jerte cobrarán protagonismo.

Más allá del espectáculo visual de los dos millones de cerezos en flor, la primavera en el Valle del Jerte ofrece una experiencia sensorial completa. Desde el deshielo de las cumbres, el sonido del agua en sus gargantas y cascadas, hasta el renacer de la vida en cada rincón, señalan desde la Oficina de Turismo del Valle del Jerte, que actualizará constantemente, desde finales de febrero, el estado de la floración en su web oficial y en el blog específico del evento.