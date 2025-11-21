Cáceres enciende la Navidad el día 28 de noviembre con un espectáculo de video mapping y un concierto de María Parrado

El Ayuntamiento de Cáceres ha organizado un espectáculo de video mapping sobre la fachada del edificio consistorial, un concierto de María Parrado y el lanzamiento de nieve artificial para dar paso al encendido de la decoración navideña en la ciudad, que tendrá lugar el viernes 28 de noviembre.

La cita será a las 19,30 horas en la Plaza Mayor, donde se espera que se congreguen cientos de cacereños para disfrutar de "una cita mágica", especialmente para los más pequeños de la casa. La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha presentado este viernes esta iniciativa que busca que "Cáceres sienta la Navidad y que especialmente los niños y las niñas disfruten con ello".

El encendido navideño de este año incorpora un video mapping proyectado sobre la fachada principal del Ayuntamiento, donde se podrá ver un cuento convertido en espectáculo de luz y sonido. "Se trata de algo nunca visto en Navidad en nuestra ciudad y seguro que nos dejará a todos con la boca abierta", ha dicho Carrasco.

El video mapping culminará con una cuenta atrás que enlazará directamente con la tradicional activación del encendido. Para este momento, se ha invitado a participar a niños y niñas con altas capacidades a través de Talentiaex que, al pulsar el botón, se iluminará toda la ciudad con una decoración que este año ha apostado unificar su color en tonos dorados "ara dar más elegancia y coherencia a esta decoración lumínica".

"Los detalles son importantes", ha resaltado la edil de Festejos, que ha añadido que al encendido se sumarán música, sorpresas y nieve artificial que inundará la Plaza Mayor, así como un guiño a la Capitalidad Cultural 2031, "generando un ambiente único y lleno de emoción".

Tras el encendido, la artista María Parrado ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza Mayor que contará con un amplio repertorio de canciones Disney, ya que la artista, que se inició en La Voz Kids, ha interpretado la banda sonora de Vaiana y será la encargada de ofrecer "un pistoletazo mágico para la Navidad cacereña en 2025".

En cuanto a la decoración navideña, cabe resaltar que la Plaza Mayor contará de nuevo con un gran árbol transitable de 20 metros y habrá distintos elementos tridimensionales en puntos como San Juan, avenida de España, Gómez Becerra y Rodríguez Moñino. En total, más de un millón de luces LED iluminarán tanto la ciudad como las pedanías mediante arcos, cortinas luminosas, cordones y figuras en rotondas.

También se va a instalar un belén tridimensional en la plaza de Santa María, que "se convertirá en uno de los rincones más fotografiados este año".

PISTA DE HIELO Y NUEVOS ESPACIOS NAVIDEÑOS

También el viernes 28 de noviembre se abrirá una de las principales atracciones de la Navidad, como es la gran pista de hielo, de casi 800 metros cuadrados, "la más grande instalada en Cáceres hasta la fecha", que podrá disfrutarse en la Plaza Mayor.

Su montaje comenzará este mismo fin de semana y permanecerá abierta hasta al 7 de enero. La empresa Donaelia SL, radicada en Jaén y especialista en el sector de la hostelería, será la encargada de la instalación y explotación de esta atracción, por la que el ayuntamiento desembolsará unos 55.000 euros para compensar el déficit que supone el montaje y la gestión de la pista de hielo.

Así, la Plaza Mayor volverá a ser el epicentro navideño, con la pista de hielo, el gran abeto transitable y el poblado navideño. Asimismo, se mantiene el tradicional mercado de Cánovas y se suma un nuevo rincón festivo, denominado 'Peque Navidad', en el parque Gloria Fuertes, un espacio creado "pensando en los niños y jóvenes" con una pequeña noria, un scalextric infantil, un trineo de Papá Noel y otras propuestas familiares.

La programación navideña se extenderá por todos los barrios, con actividades musicales, cuentacuentos, pasacalles, belenes y novedades que se irán anunciando próximamente.

Carrasco ha animado a toda la ciudadanía y visitantes a que acudan el 28 de noviembre a la Plaza Mayor para disfrutar del encendido navideño de la ciudad, que "se está convirtiendo en un atractivo no sólo para los cacereños y cacereñas sino para mucha gente de fuera que tiene guardado en el calendario este día".