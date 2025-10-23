Cáceres 2031 trabaja con la ONCE para impulsar la inclusión de la candidatura de la capitalidad

El Consorcio de Cáceres 2031 trabaja junto a la ONCE para impulsar y ampliar la accesibilidad y la inclusión en las actividades y eventos enmarcados en la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura, tanto para los espectadores como para los creadores.

El objetivo es que esta apuesta por la accesibilidad llegue a todos los eventos culturales que se desarrollen en Extremadura. Así lo han acordado ambas entidades en una apuesta que refuerza la proyección de Cáceres 2031.

"Cáceres 2031 tiene la apuesta por una cultura inclusiva y accesible como uno de sus ejes. Y no podemos pensar en una cultura inclusiva si no tenemos asociados y expertos, como en este caso es la ONCE, que nos ha ayudado desde el primer momento", ha explicado Iris Jugo, coordinadora general del Consorcio Cáceres 2031.

Jugo ha señalado que "el derecho cultural y el acceso cultural debe ser universal y así lo recoge nuestra candidatura", lo que se traducirá en un trabajo en conjunto "para que cualquier persona pueda ser partícipe en el proyecto de Cáceres 2031".

Por su parte, la directora de la ONCE en la provincia de Cáceres, Isabel Góngora, ha expresado que "la cultura no se entiende sin que sea accesible para cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad". Por ello, Góngora ha afirmado que "nos sentimos afortunados de que cuenten con nosotros para que asesoremos y formemos parte de esta candidatura, que va a ser una realidad", ha asegurado.

Esta colaboración entre la candidatura y la entidad se viene gestando desde hace unos meses y la firma formal de la adhesión de la ONCE apuntala aún más el compromiso de Cáceres 2031 por una cultura universal.

En el marco de esta colaboración, Iris Jugo ha mantenido esta misma semana un encuentro con voluntarios de la ONCE para abordar la importancia de impulsar la cultura accesible para todas las personas, en el que se les han aportado herramientas para lograr una experiencia más plena en cualquier acción cultural. Estos voluntarios, además, se han adherido a Cáceres 2031 como voluntarios.

Por otra parte, la coordinadora de Cáceres 2031 ha animado a otras entidades especializadas en accesibilidad e inclusión a que se sumen al proyecto, ya sea para que el público con cualquier diversidad funcional pueda disfrutar de actividades culturales como para que haya actividades protagonizadas por personas con diversidad funcional.