El Ayuntamiento de Cáceres no descarta restricciones en el suministro de agua si sigue sin llover

El concejal de Servicios Públicos de Cáceres, Andrés Licerán, no descarta que haya que llevar a cabo algunas restricciones en el suministro de agua si persiste la sequía, ya que no llueve en la ciudad desde el pasado 5 de enero y la situación "es peor" que la del año 2019, cuando se estuvo a punto de restringir el consumo.

"A día de hoy tenemos garantizado el consumo pero no podemos garantizar, tal y como va el año hidrológico, que no haya algún tipo de restricción", ha apuntado el edil.

El pantano de Guadiloba está al 37% de su capacidad en estos momentos y se ha retomado el bombeo desde el río Almonte tras el arreglo de las bombas. "Ahora mismo se está impulsando más agua que la que consumimos como ciudad", ha explicado el concejal, que ha recordado que la cota del embalse de Alcántara está en 198 y las bombas están situadas en la cota 194, por lo que el bombeo se podrá seguir realizando, de momento.

No obstante, Licerán ha insistido en que, con la evolución del año hidrológico y la escasez de lluvias, que es el segundo peor de la última década, "no podemos garantizar al cien por cien que no haya algún tipo de restricción".

"Esperamos que haya lluvias durante el año para poder estar más tranquilos pero, lógicamente, creo que ninguna ciudad, tal y como está ahora mismo la situación, puede garantizar que no vaya a haber restricciones", ha concluido a preguntas de los medios sobre este asunto tras la visita a la casa de cultura Rodríguez Moñino.