Cáceres determina la Zona de Bajas Emisiones que coincide con el área urbana de acceso vigilado por cámaras

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves de forma definitiva la modificación del plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) para su adaptación a la ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, y establecer la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que coincide con el área urbana de acceso vigilado por cámaras del centro de la ciudad.

Así, se trata de una veintena de calles ubicadas en el entorno de la Ciudad Monumental y zona centro situadas entre las calles Margallo, Miralrío, Pizarro y el eje San Antón-Clavellinas-Parras. De momento, unos 800 vecinos han solicitado el permiso para poder acceder a estas zonas cuando empiecen a funcionar las cámaras de vigilancia, cuya fecha de entrada en vigor todavía no se ha determinado.

Esta modificación del plan de movilidad ha salido adelante con los votos a favor del PP, la abstención de PSOE y Vox y el voto en contra de Unidas Podemos. Para el lunes, 24 de noviembre, hay convocada una comisión extraordinaria de Servicios Públicos con el objetivo de aprobar de forma inicial la ordenanza municipal de la ZBE e iniciar el trámite de su puesta en marcha.

Cabe recordar que estos planes de movilidad urbana sostenible recogen un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles, como caminar o el uso de la bicicleta y el transporte público dentro de una ciudad; es decir, de modos de transporte que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Cáceres dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado en 2014 que ya restringió el tráfico en varias calles peatonales dentro del perímetro definido por la plaza Marrón, calle Parras y General Ezponda, cuyo acceso circulación y estacionamiento están regulados mediante la Ordenanza Municipal reguladora del Sistema de Accesos de Vehículos al Centro Histórico de Cáceres aprobada en marzo de 2023.

Pero en aplicación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, la cual impone a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes la obligación de tener zonas de bajas emisiones, se ha incorporado al ámbito de aplicación de la ordenanza las nuevas calles que ahora se incluyen en la ZBE.

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha explicado que lo que se hace es "una adaptación para cumplir con los tiempos y cumplir con las formas y, sobre todo, para que este ayuntamiento no sufra una acción que recibimos por parte del Gobierno central en cuanto a las ayudas al transporte público, que, evidentemente, por responsabilidad tenemos que aprobar".

Desde las filas del PSOE, el concejal Alberto Serna ha justificado la abstención de su grupo "por no ser un obstáculo", pero ha dejado claro que esta modificación del plan de movilidad "es un parche para salvar los muebles, porque han sido incapaces de gestionar en tiempo y forma" la implantación de la ZBE.

El portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, ha aclarado que su grupo no está de acuerdo con que se limite la movilidad a los ciudadanos pero ha votado abstención "en cumplimiento de la normativa vigente y por responsabilidad". Mientras, la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, ha indicado que "lo único" que se ha hecho es "modificar el nombre" del plan de movilidad y ha pedido que se amplíe y se mejore la ZBE y "entonces votaremos que sí", ha dicho.

MOCIONES DE LOS GRUPOS

En el capítulo de mociones de los grupos políticos, ha salido adelante la presentada por Unidas Podemos para que el próximo Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura "retome y apruebe a la mayor brevedad posible", el Decreto por el que se declara Paisaje Protegido a la Sierra de la Mosca y el Calerizo cacereño. Esta moción ha sido apoyada por PP, PSOE y UP, mientras que Vox se ha abstenido.

La portavoz de UP, Consuelo López, ha defendido que la Sierra de la Mosca "constituye un entorno natural excepcionalmente bien conservado en las proximidades de la ciudad", y "la Montaña de Cáceres es el pulmón verde de la ciudad", por lo que ha pedido que se agilice la protección ambiental de este enclave natural.

Sin embargo, el Pleno ha rechazado, con lo votos de PP y Unidas Podemos, y la abstención de Vox, la moción presentada por el PSOE en la que solicitaba la puesta en marcha "inmediata" del Plan de Gestión, Recuperación Turística e Impulso de los Servicios Públicos en la Ciudad Monumental.

También ha sido rechazada, con los votos de PP, PSOE y Unidas Podemos, la moción presentada por Vox en la que se solicitaba instar a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura que el 8 de noviembre sea reconocido como celebración pedagógica en todos los centros educativos de la región, "en recuerdo y homenaje a los conquistadores extremeños que protagonizaron la hazaña heroica del Descubrimiento de América".

La sesión plenaria ordinaria del mes de noviembre ha dado el visto bueno también a la bonificación de 124.000 euros en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a favor de los promotores de la rehabilitación del Palacio de Francisco Godoy.

También se ha aprobado la modificación del Plan General Municipal para la creación de un nuevo aparcamiento entre la avenida Virgen de Guadalupe y Rodríguez de Ledesma, o la cesión al Ayuntamiento de Cáceres del tramo de la actual N-630 comprendido entre las glorietas de Donantes de Sangre y la del Ferrocarril.

Asimismo, se ha dado luz verde a la Estrategia Cultural de Cáceres 2026-2036, con motivo del proceso de la Capitalidad Europea de la Cultura 2031, y la denominación de las pistas deportivas municipales de San Francisco, con el nombre de Alejandro Martínez González 'Bobi', en memoria y reconocimiento a su labor.