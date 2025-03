Cabezas, "sorprendido" por ser llamado como investigado ante la jueza Biedma y con "ganas" de colaborar con la justicia

El diputado de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, se ha mostrado "sorprendido", aunque "con muchas ganas de colaborar con la justicia y que se aclare esto cuanto antes", tras ser llamado a declarar en calidad de investigado por la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz en el marco de la investigación referida a la contratación en la institución provincial del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón.

Cabe recordar que la jueza Beatriz Biedma ha vuelto a llamar a declarar en calidad de investigado al hermano de Pedro Sánchez, como también llama a declarar en la misma calidad al exasesor de Moncloa Luis María Carrero, actual jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Delegación de Cultura de la Diputación de Badajoz, y al director del Área de Cultura, Deportes y Juventud de la diputación, todos ellos el próximo 25 de abril.

A preguntas de los periodistas por el hecho de que haya sido citado a declarar como investigado por la jueza que sigue el caso de la contratación de David Sánchez, Cabezas ha reconocido que lo recibe "muy sorprendido, pero con muchas ganas de colaborar con la justicia y que se aclare esto cuanto antes".

También "con muchas ganas de seguir trabajando más y mejor para que nuestras políticas, en concreto las del Área de Cultura, Deportes y Juventud, pues sigan llegando como llegan y tengan la aceptación tan grande que tienen en todos los rinconcitos de la provincia a donde llegan", ha resaltado. Al mismo tiempo, ha matizado que comparece por la citación que le ha hecho la jueza sobre el proceso de selección de Carrero.

En relación a este último, cabe recordar que, en su auto del pasado día 13, la jueza alude a la "posible existencia de indicios de criminalidad" en la creación y adjudicación del puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, que ocupa Carrero, ya que de diversos correos la jueza deduce que "ambos daban por sentado la incorporación de Luis Carrero al citado puesto, 23 días antes de la publicación de las bases para la cobertura" de éste.

Interpelado por esto último, el diputado de Cultura ha incidido en que desconoce esa información porque no tiene esos correos, y que "lo único" que puede decir es que Carrero es funcionario de la Junta de Extremadura, de la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida, "y ya está". "Ha participado de una comisión de servicio abierta a otras administraciones y se ha presentado él solo como funcionario y eso es lo que les puedo decir, porque no tengo más información ni nada más", ha agregado.

Sobre las comisiones de servicio, ha ejemplificado que en la Junta de Extremadura en estos "escasos" dos años que llevan de gobierno los 'populares' "han hecho casi 200 comisiones de servicio como la de la diputación, casi 200", y que no sabe si alguien lo va a denunciar o no; o que en el Ayuntamiento de Badajoz, donde es portavoz del Grupo Socialista, se ha convocado para el próximo lunes un pleno extraordinario para aprobar la contratación de dos puestos de dirección y también desconoce si alguien lo va a denunciar o no.

Así, según Cabezas, "son prácticas habituales entre todas las administraciones públicas" y "precisamente" el funcionario tiene la oportunidad y la posibilidad de moverse entre las mismas con estas comisiones de servicio, que tienen una temporalidad de dos años con opción a ser prorrogable o no, de modo que "esto es lo que ha concurrido el señor Luis Carrero y va a estar aquí", en la diputación, y cuando se termine esa comisión de servicio, volverá a la Escuela Oficial de Idioma de Mérida o se le prorrogará.

"Ya veremos", avanza, "en función de las necesidades de la diputación, si se va o se queda", a la vez que ha matizado que ese es el proceder "muy resumido" en relación a dichas comisiones y que, además, la misma pasa por una propuesta, que va a Recursos Humanos y de dicho departamento a una comisión de Recursos Humanos, en la que hay presentes habilitados nacionales y representantes de los dos grupos políticos en la diputación pacense, tras lo que se da el visto bueno en esa comisión para elevarla a pleno, donde se aprueba esta apertura de comisión de servicio.

Preguntado también por si le ha llamado la atención que, antes de que citarle como testigo sea como investigado, el diputado ha reiterado que está "sorprendido", pero que "perfecto" y que acudirá; mientras que sobre si podría haber habido alguna irregularidad en la contratación de Luis Carrero ha expuesto que los procedimientos son los que ha contado y que en cualquier caso en este proceso habilitados nacionales "dan fe de que todo está bien en esa comisión" y que "ha sido impecable todo el proceso, con el visto bueno de un montón de funcionarios, porque el recorrido es largo".

CORREOS ENTRE SÁNCHEZ Y CARRERO

Al mismo tiempo, ha sido interpelado por el hecho de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil considera que tanto David Sánchez como Luis Carrero daban por hecho la incorporación del segundo a la diputación "23 días antes de publicarse las bases" para este puesto, y concede especial relevancia a un correo que envía Sánchez a Carrero, en el que señala "en cuanto te incorpores quiero pasar una semana aquí..." cuando todavía en ese momento no se habían publicado las citadas bases.

Sobre ello, Ricardo Cabezas desconoce ese correo electrónico y asevera que solo puede hablar y decir cómo se estableció esa comisión de servicio y los pasos que se dieron, dentro de la casa, para "montar" esta comisión de servicios, como se lleva a cabo con otras comisiones que también tienen en la institución o jefaturas de servicios.

En relación a Luis Carrero, exasesor de Moncloa y funcionario de la Junta, según Cabezas, éste último ha explicado él mismo es profesor de piano y está en excedencia forzosa porque está en la diputación, y que Carrero "tuvo una excedencia forzosa cuando estuvo en Moncloa, pero luego volvió a su puesto de funcionario y de ahí pasó a la diputación".

'HERMANÍSIMO'

También y preguntado por el término de 'El hermanísimo' del que se habla en unos correos entre los directores de conservatorio el mismo día en el que se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia las bases para la provisión del puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios, el diputado ha explicado que se trata de correos que no son suyos y que solo tiene acceso a sus correos electrónicos.

Cabe destacar que la jueza también habla en su auto, en relación a la contratación de David Sánchez y que contactó con un ciudadano para alquilar un apartamento en Badajoz por un periodo de 3 o 4 meses, además de plantear la posibilidad de un alquiler más prolongado en el tiempo, antes de la citada contratación. Sobre esto último, el diputado de Cultura ha subrayado que se le está preguntado de Sánchez, pero que él está compareciendo por la citación que le ha hecho la jueza sobre el proceso de selección de Luis Carrero.

"Y eso es lo que estoy hablando, porque las otras cuestiones las desconozco y no las sigo, porque yo he estado fuera del proceso hasta ahora", ha concluido el diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras la presentación del Circuito Urban Sport 2025.