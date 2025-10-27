Bautista dice a los grupos "están a tiempo" de retirar enmiendas a totalidad, que "cierran la puerta" al acuerdo

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha recordado a los grupos parlamentarios este lunes que "están a tiempo" de retirar las enmiendas a la totalidad que han presentado al proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2026, antes de que se debatan y voten este martes en la Asamblea de Extremadura.

Esta retirada de las enmiendas a la totalidad supondría "tender la mano a poder seguir negociando con el Gobierno", ha señalado Bautista a preguntas de los periodistas este lunes en rueda de prensa en Mérida, en la que ha reiterado a los grupos que "si quieren negociar, si quieren dialogar, están, por tanto, a tiempo de retirar la enmienda a la totalidad que tienen presentada", ya que a su juicio supone "cerrar la puerta al diálogo".

"No hay diálogo con enmiendas a la totalidad presentada, eso es algo que todo el mundo entiende y que ellos saben", ha considerado Abel Bautista, quien ha aseverado que "una enmienda a la totalidad es cerrar la puerta a cualquier posible acuerdo entre Gobierno y grupos parlamentarios", por lo que este ahora mismo, "depende de ellos", ha resaltado.

Si finalmente no se retiras esas enmiendas a la totalidad y se debaten este martes en el pleno de la Asamblea, Bautista ha señalado que desde la Junta de Extremadura no dan "por hecho nada", ya que "eso dentro de la libertad y de la capacidad de decisión que tienen los grupos parlamentarios", ya que el Ejecutivo extremeño ha "cumplido con su deber, el deber de presentar unos presupuestos", ha dicho.

Por tanto, en la votación de este martes cada grupo "tendrá que dar las explicaciones que correspondan al pueblo extremeño", ha señalado el consejero extremeño de Presidencia, quien ha destacado que la Junta ha dado "una serie de pasos, que es el de intentar de momento llegar a un acuerdo y hay otra parte que no quiere el acuerdo y tendrán que explicar por qué".

Bautista ha recordado que el año pasado no se llegó a un acuerdo "porque el PSOE en el último momento decidió que no se llegara a un acuerdo", por lo que este año y "fruto de esa experiencia" y después de que el líder de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo, "no se ha sentado a negociar en esa primera reunión" pues "nada hace prever que la situación vaya a ser distinta de la del año pasado".

"NO HAY UNA SITUACIÓN DE CONFIANZA"

Así, el consejero de Presidencia ha admitido que "no hay una situación de confianza", por lo que "no estamos en ningún tipo de cálculo ni en escenarios futuros", sino que los grupos "están a tiempo de rectificar, de retirar y de sentarse por el por el diálogo", ha dicho.

A partir de ahí, "todo lo que no sea eso ya veremos, porque son escenarios futuros que no nos hemos planteado", ha aseverado Abel Bautista, quien ha señalado que en caso de que alguna de las enmiendas a la totalidad saliera adelante este martes, la convocatoria de elecciones anticipadas corresponde "única y exclusivamente de la presidenta de la Junta de Extremadura y será ella quien tiene la potestad y en su cabeza lo que hará en los próximos días", ha dicho.

En ese sentido, Bautista ha considerado que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "ha sido muy honesta desde el primer momento", ya que "lo que algunos llamaban chantaje en realidad es honestidad. Lo que algunos llamaban amenaza en realidad es sinceridad", ha defendido.

Bautista ha tachado de "inaudito" lo que está sucediendo en Extremadura es algo inaudito, con "pinzas extrañas" de partidos "con aparentes diferencias ideológicas" como son PSOE y Vox, con el objetivo de "torpedear a este Gobierno y ponerle palos en las ruedas a una presidenta que está cosechando muy buenos datos" para la región.

Y es que, la región está "en un escenario donde hay dos partidos que, a pesar de tener diferencias ideológicas, dicen ellos, insalvables, no las tienen para votar juntos", ya que según Bautista, "tienen un objetivo común, que es el Gobierno de la Junta de Extremadura y su presidenta, María Guardiola", ha dicho.

"No tienen otra obsesión el PSOE y Vox, y ante esto no se puede estar tampoco arrastrando los pies ni pidiendo a los demás grupos parlamentarios el favor o la ayuda, como algunos demandan que se haga", tras lo que el consejero extremeño ha reafirmado que "se trata de ejercer los cargos con responsabilidad", ha resaltado.

CRITICA EL "TACTICISMO POLÍTICO"

Bautista ha lamentado que "haya grupos en la Asamblea que, diciendo que quiere lo mismo para Extremadura, no sean capaces de renunciar a partes para llegar todos juntos a un objetivo común, que es que Extremadura siga creciendo", ante lo cual, "la única explicación que hay es un cálculo electoral, un tacticismo político", ha dicho.

"Esa es la estrategia de Vox y el PSOE. Y yo me atrevo a decir que es que hasta acuerdan las votaciones antes de los inicios del Pleno", algo que a juicio del consejero de Presidencia, "sucede porque no es normal, lo que está ocurriendo en la Asamblea de Extremadura", por lo que "ante una situación de falta de normalidad", el Ejecutivo regional tiene "la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible".

Una situación ante la que "la presidenta ha sido honesta, ha sido sincera, y no se ha guardado ningún as bajo la manga en la negociación", tras lo que ha señalado que si finalmente hay elecciones o no, "eso está en la cabeza de la presidenta, le corresponde a ella decidirlo", ha insistido.

Finalmente, y respecto a la posibilidad de presentar unos segundos presupuestos en caso de que prosperara alguna de las enmiendas a la totalidad, Bautista ha reafirmado que "nada hace prever que unas segundas cuentas cambien el resultado" y "supongan que renuncien a sus posiciones para intentar pensar todos en Extremadura".

Por tanto y "ante la falta de garantías en ese sentido", Bautista ha señalado que unas segundas cuentas "es perder el tiempo", cuando "Extremadura no está para perder el tiempo", ya que "cuanto más tiempo perdamos, menor es el tiempo que tenemos para que Extremadura siga creciendo", ha dicho.