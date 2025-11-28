El Banco de Sangre de Extremadura programa el calendario de donaciones de diciembre para disponer de reservas de sangre

El Banco de Sangre de Extremadura (BSE) ha programado el calendario de donaciones para el mes de diciembre para disponer de reservas de sangre, ya que es un recurso imprescindible en la asistencia sanitaria y la única forma de obtenerlo es a través de las donaciones.

Algunos puntos de donación son los hospitales de la región y el banco de sangre, ubicado en Mérida, a los que se podrá acudir sin cita previa, de lunes a viernes, en horario de mañana; así como en las unidades móviles que cada mes visitan diferentes localidades de la región.

En el mes de diciembre, el Banco de Sangre estará en: Piornal, Navaconcejo, Plasencia, Madroñera, Zarza la Mayor, Jaraiz de la Vera, Gata, Ahigal, Talaván, Cabezuela del Valle, Almaraz, El Torno, Torrecilla de la Tiesa, Cañamero, Cáceres, Brozas, Torrejoncillo, Moraleja, Deleitosa, Tornavacas, Zarza de Granadilla, Santibáñez el Bajo, Herreruela y Pinofranqueado en la provincia de Cáceres.

Mientras que en la provincia de Badajoz realizarán colectas de sangre en: Higuera de Vargas, Higuera la Real, Don Benito, Villanueva de la Serena, Mérida, Santa Amalia, Granja de Torrehermosa, Badajoz, Fuente de Cantos, Zafra, Trujillanos, Arroyo de San Serván, Jerez de los Caballeros, Azuaga, Almendralejo, Puebla de Alcocer, Maguilla, Berlanga, Santa Marta de los Barros, Alconchel, Logrosán, Castuera,, La Garrovilla, Valencia del Ventoso y Feria.

DONANTES

Puede donar sangre cualquier persona sana, con una edad comprendida entre los 18 y los 65 años, y con un peso mínimo de 50 kilos. No obstante, hay situaciones que contraindican la donación porque podría causar perjuicio al donante, como es el caso de personas con anemia, embarazadas y madres lactantes. Asimismo, no podrán ser donantes las personas con antecedentes de hepatitis o SIDA, aquellos que pertenezcan a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades o que están tomando determinados fármacos, entre otros.

El Banco de Sangre de Extremadura coordina la promoción, donación, procesamiento y análisis de sangre humana que se distribuye a los hospitales y centros de salud de la Comunidad Autónoma.