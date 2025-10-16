Vox pide explicaciones al Ayuntamiento de Badajoz por el empadronamiento "fraudulento" de unos okupas en Cerro Gordo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido explicaciones y ha reclamado al equipo de gobierno que investigue, además de corregirlo, el empadronamiento "fraudulento" de unos okupas en una vivienda de la barriada de Cerro Gordo, para lo que habrían utilizado un recibo de alquiler "falsificado" con la firma de la propietaria.

En este sentido, el portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, ha expuesto en una rueda de prensa un "gravísimo" caso de okupación que tiene "desolada" a una familia de la ciudad y ha concretado que, desde enero, un grupo de personas "se han apoderado" de un piso en Cerro Gordo, "del que disfrutan sin pagar absolutamente nada, ni siquiera los suministros necesarios para vivir".

"La dueña del piso necesitaba el alquiler para poder pagar la hipoteca, pero estos usurpadores, que habían subarrendado la vivienda de forma ilegal, cuando desapareció el inquilino legal que había firmado el contrato se quedaron allí sin abonar nada", ha detallado, junto con que la propietaria "fue a intentar normalizar la situación y el okupa la agredió fuertemente".

Por parte del ayuntamiento, ha sostenido Amarilla, "no solo no han hecho nada por intentar ayudar a esta familia", sino que además "han empadronado" a los okupas, en relación a lo cual y según les han contado la familia de la propietaria "los okupas falsificaron un recibo para poder empadronarse".

Sobre este caso, ha matizado que "realmente" el inquilino original fue el que cometió en primer lugar una "ilegalidad" al subarrendar a una familia parte de la vivienda, y que este se ha ido y quienes estaban en esa habitación, un total de cuatro personas, "se han quedado" pero "sin contrato ninguno".

Igualmente, ha hecho hincapié en que se han empadronado con un recibo de alquiler que "se supone" que ha firmado la dueña, quien dice a su vez que no ha rubricado ninguno, por lo que lo habrían "falsificado". La propietaria ha denunciado ante la Policía Nacional tanto la agresión como los hechos sucedidos en relación a esta vivienda, según Vox, que exige al equipo de gobierno que investigue este "empadronamiento fraudulento" y corrijan "el error".

Por otro lado, Marcelo Amarilla ha criticado la "desidia" del equipo de gobierno en cuanto al mantenimiento de "muchos" aspectos de la ciudad, como el estado "lamentable" de la carretera que conduce al Cementerio de la Soledad, dada la cercanía de la festividad de Todos los Santos y en la que muchas personas se acercan al camposanto a recordar a sus seres queridos.

Sobre dicha vía, ha sostenido que las instituciones "echan balones fuera" y "todos dicen que no son responsables" de la misma, y ha explicado que en una primera consulta el ayuntamiento les comunicó que no es de titularidad municipal sino de la diputación pacense, desde la que posteriormente les contestaron, también por escrito, que no era provincial.

Tras ambos comunicados se pusieron en contacto con la Concejalía de Patrimonio para que les aclarase esta situación y, ante la falta de respuesta, la semana pasada fueron con las referencias catastrales de la carretera en cuestión a la Oficina de Gestión Catastral del consistorio de la calle Vicente Barrantes, donde les "confirmaron" que "era del ayuntamiento".

De esta forma y además de criticar la falta de transparencia del consistorio, se ha referido al hecho de que los únicos datos de los que disponen son los facilitados por Catastro, que muestran que la titularidad recae sobre el ayuntamiento, de forma que reclaman al equipo de gobierno que reconozca esta titularidad y adecente dicha vía para dar un servicio "digno" a los pacenses y evitar que puedan producirse accidentes de tráfico.

También ha destacado la "extrema dejadez" respecto al estado "ruinoso" de los letreros de las calles de la ciudad, que ofrecen una visión "de abandono" del espacio público, y ha indicado que así lo han criticado en estos dos años, pero que la respuesta del ayuntamiento ante el requerimiento de Vox para que se acometa su arreglo ha sido que están buscando otros suministradores, "y así llevan años, buscando", ha afeado, para mostrar dos ejemplos de letreros en mal estado en la Plaza de España y en San Sinenando.

Por último, Amarilla ha lamentado el estado que presentan las farolas de la Plaza de España y que próximamente se cumplirá un año desde que se dañaron cuando se estaba instalando el alumbrado para la pasada Navidad, ante lo que ha recordado que actualmente se está haciendo lo propio con las luces para las próximas Navidades, y ha criticado que las tres farolas no han sido repuestas, ante lo que piden al ayuntamiento que insten "con urgencia" a la empresa instaladora para que las repare.