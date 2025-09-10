USO LOS ANGELES

USO pide a la Consejería de Educación que cubra sustituciones "pendientes" en un centro de educación especial de Badajoz

También reclama la aprobación del aumento de la plantilla con, al menos, dos plazas de personal auxiliar técnico educativo (ATE) más, tal como según indica se solicitó en junio, así como la cobertura de las plazas vacantes en el resto de centros educativos y los centros de 24 horas.

El sindicato USO ha pedido a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura una actuación "urgente" e "inmediata" para cubrir las sustituciones "pendientes" en el centro de educación especial Los Ángeles de Badajoz.

"No se puede permitir que la desidia administrativa siga recortando derechos al alumnado más vulnerable", sentencia en nota de prensa USO, que considera que la consejería debe asumir su "responsabilidad" y "garantizar, de una vez por todas, que los recursos humanos estén a la altura de las necesidades reales" del centro.

