USO critica el retraso en la toma de posesión de las últimas promociones internas del Ayuntamiento de Badajoz

La Unión Sindical Obrera de Extremadura (USO) ha criticado el "retraso injustificado" en la toma de posesión de las personas que han superado los últimos procesos de promoción interna en el Ayuntamiento de Badajoz.

Entre los procesos afectados se encuentran las promociones internas de Administrativos y de Agentes Medioambientales, que permanecen paralizadas "sin explicación alguna" pese a que los aspirantes han superado ya todas las fases selectivas y se han publicado las propuestas de nombramientos.

"Este nuevo incumplimiento es un síntoma más de la deriva en la gestión de los recursos humanos que viene padeciendo esta administración, caracterizada por la falta de planificación, la improvisación constante y el desprecio hacia los derechos del personal municipal", ha incidido USO en nota de prensa.

A esta situación se añade, ha indicado el sindicato, que en recientes convocatorias han quedado plazas de promoción interna sin cubrir, como las de Maestro o Encargado de Vías y Obras, una circunstancia "anómala que hace sospechar que el ayuntamiento esté pretendiendo, presuntamente, reconvertir esas plazas en oposiciones de turno libre, con el riesgo de que ya se tengan los candidatos idóneos preseleccionados para ocuparlas y así cumplir con posibles compromisos".

Además, esta "parálisis" se suma al "incumplimiento reiterado" en la convocatoria de los concursos de traslados, que según el Acuerdo Regulador del Ayuntamiento de Badajoz, deberían celebrarse en el primer trimestre de cada año, garantizando así la movilidad voluntaria y la cobertura ordenada de los puestos de trabajo.

Ante esta situación, USO ha promovido una solicitud de mediación previa a la interposición de un conflicto colectivo, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre, en defensa de los derechos de toda la plantilla municipal.

En este sentido, USO ha recordado que las promociones internas son una "herramienta esencial" para garantizar la carrera profesional de los empleados públicos, así como para cubrir "de manera eficaz los puestos de trabajo en la administración".

"No se trata de un beneficio discrecional, sino de un derecho reconocido en el Acuerdo Regulador del Ayuntamiento de Badajoz, que establece expresamente la obligación de convocar y resolver procesos de promoción interna con la finalidad de favorecer la movilidad, la progresión y la estabilidad en el empleo público", ha explicado el sindicato.

Por ello, USO ha exigido al consistorio pacense que proceda de "manera inmediata" a la toma de posesión de los puestos de promoción interna ya resueltos y que cumpla "rigurosamente" con el Acuerdo Regulador en materia de recursos humanos, "garantizando la transparencia, la agilidad y la seguridad en los procesos".

"La promoción interna no puede convertirse en un trámite burocrático bloqueado por la desidia política y administrativa: es una obligación legal y un derecho del personal municipal que debe respetarse", ha aseverado.