USO critica que el Ayuntamiento de Badajoz siga sin darle los uniformes a sus trabajadores

El representante de acción sindical de USO, Juan Antonio García, denuncia en Onda Cero este "reiterado incumplimiento" de la entrega de uniformidad básica anual que se le hace a los trabajadores.

El ayuntamiento debería entregar dos partidas de uniformes, una para primavera y verano y otra para otoño e invierno. El representante remarca que "el dinero para estas actividades se presupuesta, pero no se llega a invertir gastándose en otras cosas y dejando a los trabajadores con uniformes viejos o sin ellos".

De entre los uniformes que tampoco se han entregado a los trabajadores están los EPI que son los equipos de protección individual, Juan Antonio nos explica que proporcionan protección de todo tipo, tanto para el sol, reflectantes para la noche y que los trabajadores carecen de ellas poniéndolos en riesgo.

Juan Antonio también afirma que la inspección de trabajo ya le hizo un requerimiento al ayuntamiento pacense y le aviso de que si seguía así abriría un expediente, "a lo que el ayuntamiento no hizo caso", remarca.

El representante afirma que llevaran al ayuntamiento a juicio si la situación no cambia. Señalan directamente al alcalde, Ignacio Gragera, diciendo que "se aplique el cuento y predique con el ejemplo en lugar de dar lecciones a los demás en los plenos, lecciones que luego no se aplica".

El ayuntamiento ha pedido al Servicio de Mediación de Extremadura el aplazamiento del arbitraje por la no-entrega de uniformidad los trabajadores municipales. Ayer el Servicio de Mediación cito a las dos partes para encontrar una solución al asunto, pero el ayuntamiento no asistió por no encontrar ningún representante de la corporación suficientemente legitimado. Este hecho indignó a USO que comentaba que "resulta difícil de creer que entre los 14 sueldos de los miembros del equipo de gobierno, a una media de 72.000 euros anuales cada uno, no haya una sola persona legitimada para poder representar a la administración".