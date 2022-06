Unidas Podemos pide a Gragera, que no admita la moción de Vélez para nombrar "persona non grata" a Henar Álvarez

El Grupo Municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Badajoz ha defendido la libertad de expresión y ha pedido al alcalde, Ignacio Gragera, que no admita la moción para nombrar "persona non grata" a Henar Álvarez.

En nota de prensa, la formación morada se ha manifestado "totalmente en contra" de que el Pleno declare "persona non grata a nadie", una medida "casi medieval" que no se puede entender en una democracia "plena" y a tenor de la cual ha pedido Gragera que no admita a debate la moción presentada en este sentido por el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, - que tacha de "ultraderechista" - "ya que atribuye delitos falsos a la cómica".

Así y tras la propuesta del edil de "extrema derecha" Vélez por las palabras pronunciadas por Henar Álvarez mientras presentaba las actuaciones de la fiesta de 'Los Palomos' el pasado fin de semana, Unidas Podemos entiende que todo se tiene que enmarcar en el contexto de presentación de un espectáculo como 'Los Palomos', "que es irreverente y transgresor por definición".

"'Los Palomos' no es sólo una fiesta de la diversidad y la tolerancia, también es reivindicación y lucha por los derechos de unos colectivos que han sido discriminados históricamente y que, a la vista está, siguen siendo atacados a la primera de cambio", ha afirmado la portavoz del Grupo Unidas Podemos, Erika Cadenas.

Para Cadenas, en una ciudad como Badajoz, que albergó una cárcel ahora reconvertida en museo, donde los homosexuales sufrieron la represión franquista solo por el hecho de serlo, "no podemos olvidar ni dar ni un paso atrás".

Desde Unidas Podemos consideran igualmente que las palabras de Henar Álvarez "entran dentro de los límites del humor y forman parte de una libertad de expresión que hay que defender siempre", en tanto que es un derecho humano, "tanto si nos gustan sus palabras como si no, siempre que no haya una injuria o difamación".

En este sentido, han sostenido que "evidentemente en este caso no la hay", ya que el insulto "homófobo del alcalde al colectivo sí se produjo, teniendo que pedir disculpas por ello y, además, teniendo en cuenta que la cómica desconocía su fallecimiento".

En Unidas Podemos defienden que, "por desacertado o vulgar que nos parezca un chiste es algo subjetivo que en ningún caso puede derivar en un 'juicio sumarísimo' por parte de una institución como es el ayuntamiento".

Erika Cadenas ha apuntillado a este respecto que este es "solo el enésimo ataque lleno de odio" de un concejal hacia ciertos colectivos y personas, como son, por ejemplo, los comerciantes de mercadillo, la comunidad musulmana o las víctimas de la dictadura y sus familiares, "a quienes falta a su memoria constantemente, con el beneplácito del alcalde Gragera que jamás le ha exigido una disculpa por ello, al revés, lo ha justificado".

"Yo misma he sufrido sus faltas de respeto e insultos infinidad de veces, sin consecuencia", continúa la portavoz de UP, que espera que esta vez el alcalde de Badajoz "pare lo que se está convirtiendo en una auténtica caza de brujas".

Por último, la portavoz de Unidas Podemos en el consistorio le ha enviado un mensaje directo al alcalde, a quien pide que "recapacite" y "deje de sucumbir a las barbaridades de su socio", así como que demuestre su compromiso con los valores democráticos.

"No nos confirme, una vez más, a la ciudadanía de Badajoz que su voluntad y sus principios los tiene secuestrados una persona que simpatiza abiertamente con una etapa en la que se suprimieron todos los derechos democráticos, incluida la libertad de expresión contra la que ahora pretende se manifieste el consistorio", ha concluido.