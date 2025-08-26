La UEx inicia en septiembre su oferta deportiva en el campus de Badajoz y en octubre en Cáceres

El Servicio de Actividades Físicas y Deportivas (SAFYDE), dependiente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Extremadura (UEx), prevé el inicio del curso 2025/2026 a mediados de septiembre en el campus de Badajoz y para principios de octubre en Cáceres.

El programa, que está abierto a toda la sociedad y no es necesario pertenecer a la comunidad universitaria, brinda un amplio abanico de opciones, cuyo objetivo principal es la promoción de hábitos de vida saludable, mediante la práctica de modalidades tan diversas como tenis, aquaerobic, gimnasia de mantenimiento, entrenamiento funcional, pilates, zumba, pádel, cardio+tonificación, yoga o funcional running.

Como novedad para el curso 2025/2026, se ofrece la actividad ejercicio adaptado en el agua, que se desarrollará en la piscina climatizada 'Diego Paredes' de la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres, informa la UEx en nota de prensa.

Se plantea como alternativa para mejorar las capacidades motoras, el fortalecimiento muscular y la reducción de estrés en el medio acuático, con las adaptaciones que cada participante pueda necesitar.

En Cáceres, las personas interesadas pueden elegir entre los diferentes grupos que desarrollan sus actividades, bien en el Pabellón 'V Centenario' del campus cacereño o en el gimnasio del Espacio UEx (Avenida Virgen de la Montaña). En Badajoz, todo el programa de actividades se imparte en las instalaciones deportivas que SAFYDE tiene en el campus universitario.

Otro año más vuelven a ofertarse los cursos de natación en la piscina climatizada de la Facultad de Ciencias del Deporte, con una amplia disponibilidad horaria y de grupos, a fin de poder dar cabida a la gran demanda que tiene esta actividad en la ciudad de Cáceres y sus alrededores. En la modalidad infantil, hay cursos para niños desde los 6 meses hasta los 16 años, mientras que los adultos pueden elegir entre dos niveles, en función de las destrezas de cada participante.