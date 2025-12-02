Trabajadores de la Orquesta de Extremadura, preocupados ante el traslado de Los Pinos al Palacio de Congresos de Badajoz

Los trabajadores de la Fundación Orquesta de Extremadura han querido trasladar públicamente su "profunda" preocupación ante el anuncio del traslado provisional del Centro de Salud Los Pinos - Zona Centro al Auditorio Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz, espacio en el que diariamente desarrollan su labor artística, educativa, técnica y administrativa.

Según lo previsto, este traslado se mantendrá en vigor hasta la futura reubicación del centro de salud en el antiguo hospital provincial, lo que implica la ejecución de obras temporales que posteriormente deberán revertirse.

"Quienes trabajamos a diario en el auditorio, y conocemos de primera mano las características técnicas y funcionales del edificio, advertimos de las dificultades que podría generar la convivencia simultánea entre la actividad sanitaria y la intensa programación cultural que allí se desarrolla", ha señalado en nota de prensa el comité de trabajadores de dicha fundación, que ha destacado que durante el concierto de abono celebrado el pasado jueves 27 se procedió a leer un manifiesto en el que expresan su "preocupación" ante el citado traslado de Los Pinos al Palacio de Congresos.

También reconocen el compromiso expresado por la Consejería de Cultura respecto a la protección y respeto de la actividad actual. No obstante, señalan que parte esencial de su trabajo -ensayos, proyectos pedagógicos, labores de producción y otras tareas internas- podría verse "seriamente restringida o incluso volverse inviable durante el periodo de coexistencia con las obras y el funcionamiento del centro de salud".

El Auditorio Manuel Rojas es un espacio dinámico que acoge semanalmente los ensayos y conciertos de la Orquesta de Extremadura, así como proyectos pedagógicos en los que participan más de 200 niños, jóvenes y familias.

También acoge la actividad de la Orquesta Joven de Extremadura, conservatorios, la Sociedad Filarmónica y numerosos festivales culturales. A ello se suma la labor del personal técnico y administrativo que sostiene toda esta actividad y que permite que miles de personas disfruten cada año de su programación, han explicado.

Por todo lo anterior, los trabajadores de la Fundación apelan a la sociedad extremeña y a las fuerzas políticas que concurren a las próximas elecciones del 21 de diciembre a abrir espacios de diálogo y búsqueda de soluciones que garanticen el futuro del auditorio y de la actividad cultural que se desarrolla en el mismo.

Finalmente, han subrayado que esta manifestación "no es un mensaje contra nadie", sino "la expresión sincera" de quienes trabajan en esta institución.