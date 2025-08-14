Sorprenden a cinco personas en Badajoz por usar dispositivos electrónicos para obtener el permiso de conducir

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Extremadura ha sorprendido a un total de ocho personas que pretendían superar los exámenes para obtener las autorizaciones habilitantes de conducción de manera fraudulenta.

En Badajoz, cinco de ellas empleaban sofisticados dispositivos electrónicos ocultos bajo la ropa, como micro-cámaras inalámbricas, módems WiFi, telefonía móvil y micro auriculares Bluetooth, que les permitía recibir las respuestas en tiempo real desde el exterior.

Tras retirarles los medios técnicos utilizados, al considerarse "no autorizados reglamentariamente en las pruebas para obtención y recuperación de permisos y otras autorizaciones administrativas para conducir, o colaborar o asistir con la utilización de dichos dispositivos" (Art. 77 de la Ley de Seguridad Vial), fueron denunciados ante la autoridad competente por infracción muy grave, enfrentándose a sanciones de 500 euros y prohibición de volver examinarse hasta que no hayan transcurrido seis meses.

En el aula de Mérida, se detuvo a otra persona por usurpación de estado civil y falsedad documental al suplantar la identidad de otra en la realización de la prueba, investigando a la usurpada en la provincia de Huelva, por su implicación en los mismos delitos, indica la Guardia Civil en una nota de prensa.

Asimismo, ha sido investigada a otra persona que se había trasladado desde su localidad de residencia hasta la sala de exámenes emeritense, conduciendo un vehículo careciendo de permiso de conducción por pérdida de puntos. Éste fue sorprendido cuando conducía después de realizar la prueba. Las diligencias instruidas fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Mérida.

El objetivo de estas actuaciones de colaboración conjunta entre el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Extremadura y la Jefatura Provincial de Badajoz, es garantizar la legalidad y transparencia del proceso de obtención del permiso de conducción, así como la seguridad vial en general.