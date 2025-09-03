Sol Giralt será la nueva secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta tras la renuncia de Víctor Píriz

La concejala en el Ayuntamiento de Badajoz Sol Giralt será la nueva secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura, tras la renuncia a dicho cargo por parte de Víctor Píriz para incorporarse a una empresa privada en Madrid.

El nombramiento de Giralt en su nuevo cargo en la Consejería de Economía se hará efectivo la próxima semana, según ha explicado en rueda de prensa este martes en Mérida tras el Consejo de Gobierno autonómico la portavoz de la Junta, Elena Manzano.

Además, y como consecuencia de los cambios ya anunciados la pasada semana por la presidenta de la Junta, María Guardiola, en la estructura de Gestión Forestal y Mundo Rural, ahora el Consejo de Gobierno ha acordado el cese de Ricardo Romero Pascua como director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca y el nombramiento de José Antonio Cidoncha Sánchez como director general de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia.

Asimismo, cambian de denominación las direcciones generales que actualmente encabezan José Antonio Bayón Carvajal y Yohana Balas Rodríguez. De este modo, el primero pasa a ser director general de Gestión Forestal y Defensa contra los Incendios, y la segunda a ser directora general de Infraestructuras Rurales.

Por otro lado, la presidenta, María Guardiola, ha acometido una reestructuración en su Gabinete, de tal modo que se produce el cese de Clara María Jiménez Piñar como directora de gabinete, y se nombra nuevo director de Gabinete de la Presidencia a Juan Manuel Merchán Pagador, que cesa como director general de Comunicación y Relaciones Informativas.