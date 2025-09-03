Sol Giralt ve "una oportunidad increíble" asumir la Secretaría General de Economía de la Junta

La hasta ahora concejala de Ifeba, Formación y Empleo, Emprendimiento, Universidad Popular de Badajoz y Relaciones institucionales y con Portugal en el Ayuntamiento de Badajoz, Sol Giralt, se ha mostrado "muy contenta y muy emocionada" tras ser nombrada secretaria general de Economía de la Junta de Extremadura, "una oportunidad increíble" y ante la que le "atrae bastante" el hecho de llevar delegaciones referidas al sector empresarial, comercio o inversiones.

Así y preguntada por qué balance hace de su paso por el ayuntamiento y cómo acoge el nuevo nombramiento, Giralt ha explicado respecto a lo primero que el balance personal y profesionalmente es "positivo" para ella y ha considerado que ha tenido "mucha suerte", en primer lugar de que Ignacio Gragera contase y apostase por ella, ante lo que ha recordado que antes era su secretaria, por lo que está "muy agradecida" y "siempre" lo estará.

También por las delegaciones de las que se ha encargado, porque las ha "disfrutado", aunque "en algunos casos" las ha "sufrido también, lógicamente como en todo trabajo", aunque ha tenido la "suerte" de que le gusten "mucho" y ha trabajado "muy a gusto", respecto a lo cual ha querido dar las gracias a los equipos, tanto de Formación y Empleo y Emprendimiento como de Ifeba, el recibimiento que le hicieron y cómo han trabajado "codo con codo día a día" porque han sido "realmente un equipo", algo que, para ella, "es lo más importante".

De este modo, se muestra "contenta" aunque tiene "un sentimiento también de partir" dado que le ha gustado "mucho" lo que ha hecho y lo ha disfrutado. "Tengo un poco de penilla, pero también estoy muy contenta y muy emocionada por esta nueva etapa que se me abre, es una oportunidad increíble", ha admitido, para mostrarse "súper agradecida" a la presidenta de la Junta de Extremadura y al consejero por haber apostado y pensado en ella.

Igualmente, está "dispuesta" y "firme" en su compromiso y tiene "muchas ganas de abrazar el proyecto", respecto a lo cual ha precisado sobre su incorporación oficial a la Junta que el nombramiento es el próximo martes. Mientras y respecto al acta de concejal - el puesto de secretaria general es incompatible ya que requiere dedicación plena y exclusiva -, renunciará a la misma en el próximo pleno municipal, previsto para el 25 de septiembre.

Finalmente y sobre su función o cometido en la Junta de Extremadura, Sol Giralt ha avanzado que tendrá las delegaciones que están expuestas también en la página web de la Junta de Extremadura, como son comercio exterior, e interior, además de estadística, artesanía o inversiones, todo ello enfocado principalmente al sector empresarial y ante lo que ha añadido que, como en su etapa previa ha estado ligada a la logística internacional, le "atrae bastante".

Cabe recordar que Sol Giralt será la nueva secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura, tras la renuncia a dicho cargo por parte de Víctor Píriz para incorporarse a una empresa privada en Madrid. Sobre este último e interpelada por si ha podido hablar con Píriz, Giralt ha indicado que ha estado en contacto con él y "solamente" tiene palabras de agradecimiento para alguien que, antes de que pasase todo esto, le recibió "desde el principio profesional y personalmente muy bien".

En su opinión, ha sido un secretario general que "siempre" les ha recibido "de la mejor manera posible", a la par que ha añadido que, personalmente, "solamente" tiene palabras de agradecimiento hacia él. "Ahora sí, lógicamente hemos hablado e, igualmente, agradecida y, lógicamente, valorando mucho la labor que ha realizado él previamente, que es un gran profesional".

Sol Giralt ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, tras la presentación en calidad de concejala delegada de Ifeba de la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica que celebra su 34º edición del 11 al 14 de septiembre en la institución ferial.

Por otro lado, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha delegado en Elena Salgado las competencias de Sol Giralt tras su nombramiento como secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Consejería de Economía de la Junta de Extremadura.

Sol Giralt renunciará a su acta en el próximo pleno del mes de septiembre y Elena Salgado asumirá sus competencias de Ifeba, Formación, Empleo y Emprendimiento y UPB, a partir del cese de sus funciones, según ha indicado en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz. Hasta ahora, Salgado era la edil delegada de Protección animal, Sanidad, Prevención de Riesgos Laborales y Servicios Médicos .