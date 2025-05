El socialista Anselmo Solana presenta su candidatura a la Secretaría General del PSOE local de Badajoz

El socialista Anselmo Solana ha presentado este lunes, día 19, su candidatura para optar a suceder a Ricardo Cabezas en la Secretaría General de la Agrupación Local del PSOE en Badajoz bajo el lema 'Hablemos para cambiar y liderar', porque quiere un cambio para el partido en la capital pacense y cree ser la única candidatura que "puede hablar de ello" porque lo representa.

Funcionario público, trabaja en la Delegación del Gobierno desde 2024, preside la Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y poblados siglo XXI y, en estos últimos años, ha desempeñado diferentes puestos políticos como diputado autonómico por el Grupo Parlamentario Socialista entre 2007 y 2011 o posteriormente jefe de gabinete en la Consejería de Economía e Infraestructuras.

Desde 2019 no tiene ninguna responsabilidad orgánica ni en la dirección política del partido ni institucional, y sí es miembro del Comité Regional del PSOE de Extremadura.

Tras su paso por la Asamblea de Extremadura, se propuso graduarse en la Universidad de Extremadura y tiene el grado en Recursos Humanos y Relaciones Laborales por la misma, ha explicado, para considerar que la palabra que le define es "compromiso" y que lleva toda su vida practicándolo, y detallar que se afilió a UGT con 23 años y varios años después en el PSOE.

Anselmo Solana se considera una persona "comprometida y con capacidad de diálogo", que conoce a su partido y que cree que tiene "la experiencia suficiente para saber que hay que estar para hacer y no estar para ser". "Esta es una de las frases que me define y que forma parte de mi ideario como militante y como político", ha continuado, para indicar que lleva varios meses hablando de forma individual con los compañeros y militantes explicando las razones que le llevan a dar este paso, a través de conversaciones individuales "para escuchar directamente y mirando a los ojos".

"Quiero el cambio en el PSOE de Badajoz y creo ser la única candidatura que puede hablar de ello porque lo represento, y porque no tengo ninguna hipoteca, porque no he pertenecido ni a la ejecutiva actual ni formo parte del grupo municipal; lo digo sin ninguna acritud, todo lo contrario", ha detallado Anselmo Solana, que aplaude "la valentía, el esfuerzo y el trabajo" de las dos compañeras que han decidido dar el paso como él mismo, pero que piensa que "los problemas se empiezan a solucionar cambiando nosotros primero".

Así, ha puesto el foco en que tienen que "cambiar y liderar" y que ese es el lema de su candidatura, "para que el PSOE recupere la credibilidad y vuelva a ser la referencia en nuestra ciudad" y en aras de que la militancia "vuelva a comprometerse" y consigan que "nuestro PSOE sea un proyecto fuerte y responsable", para lo cual tienen que "conectar para volver a comprometernos".

De este modo, quiere un Partido Socialista con iniciativa política y, para ello, lo llevarán a la calle para conectarse con los problemas de la ciudadanía, algo que harán con la voz de la militancia y a tenor de lo cual ha citado a Carmen Chacón como una compañera "inolvidable" para él mismo que le llegó a decir un día: "los militantes están cansados de que les contemos y lo que quieren es contar".

Esto último es lo que él quiere en este proceso, "que es un poquito corto para poder llegar a todo el mundo" ha señalado en alusión a la asamblea extraordinaria del PSOE local convocada para la tarde de este jueves, día 22, y en la que se presentarán las distintas candidaturas y se votará la nueva ejecutiva, tras lo que ha precisado que quiere "contar para ser escuchados y para tener más fuerza", porque "el PSOE necesita de esa fuerza que siempre le ha dado la militancia".

Asimismo, ha abogado por llevar el partido a los barrios, ante lo que ha recordado que en los últimos años que lleva recorriendo la ciudad le han aportado conocimiento y experiencia, y ha reconocido que "las cosas nunca han sido fáciles", pero también que "hay mucho por hacer" y lo quiere desarrollar con la experiencia acumulada que le ha dado el hecho de hablar en los barrios con "mucha" gente y con gran parte de la ciudadanía y de las asociaciones que forman parte de la sociedad civil.

También quiere "un partido con voz propia" como le corresponde al ser la mayor ciudad de la región y la agrupación socialista más grande de Extremadura, así como "un PSOE unido", respecto a lo cual su compromiso es "sumar e integrar para ser más fuertes". También quiere una formación "con credibilidad siendo referencia para conseguir el cambio que necesitamos", y "fiscalizador" desde la oposición en la que está en el ayuntamiento "para poner freno a las políticas del Partido Popular y a las desigualdades de las políticas de la derecha", de ahí su lema.

Para Solana, la sede tiene que ser un lugar de encuentro con la sociedad y por eso planteará dos proyectos, como son una sede abierta para que todos los núcleos centrales de la ciudad "sean producto de ese reencuentro con los actores de la sociedad civil y del partido" y ante lo que ha citado tanto el río, la Alcazaba y el Casco Antiguo, como las infraestructuras, Portugal, las licitaciones o los barrios. El segundo proyecto se centra en estos últimos para que los problemas de la calle les conecten con la militancia y la ciudadanía desde la cercanía.

Así, ha incidido, el partido tendrá encuentros en cada barrio con los militantes de los seis distritos en los que se configura la ciudad como municipio de gran población, como también se ha referido a las Juventudes Socialistas para que "tengan voz" y sean "los principales actores" de los problemas reivindicaciones de la juventud; o a que la sede tiene que ser una escuela de formación de los militantes en debates, política o la cultura del partido, que quiere que esté centrado en los problemas de la ciudadanía.

"Por todas estas razones me presento a la Secretaría General y quiero que la militancia hable y me acompañe en este proyecto para cambiar y liderar", ha reafirmado, para subrayar, preguntado al respecto, que su intención es llevar su candidatura a la asamblea del jueves y que el PSOE es un partido que "siempre se ha distinguido, entre otras muchas cosas, por la capacidad de diálogo" y que los socialistas tienen que ser "siempre una puerta abierta a dialogar con todos y con todas".

En este sentido, ha hecho hincapié en que se dispone a querer integrar y sumar en su candidatura, porque considera que es la única "real" de cambio en el partido y que podría situar al PSOE en la ciudad "en una mejor posición", y en que "todo el mundo habla de cambio, pero la realidad de una posición o de una propuesta de cambio" en la formación cree que, por las razones que ha citado, la representa él mismo, a la par que ha agregado sobre el diálogo que "todo se puede hablar y por tanto se pueden llegar a acuerdo" y se muestra a favor de un debate entre candidatos.

A preguntas de los periodistas por la credibilidad, a la que ha aludido en varias ocasiones, Anselmo Solana ha sostenido que el PSOE la tiene, pero que entiende que "hay que ir mucho más allá", porque "sí que es cierto" que, en estos últimos tiempos, la conexión con la ciudadanía o con la calle, "ha tenido altibajos".