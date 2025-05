Silvia González Chaves nueva secretaria general del PSOE de Badajoz

La también concejala, Silvia González Chaves, es la nueva secretaria general del PSOE de Badajoz. Ha vencidoen el proceso que elegía también a una nueva Ejecutiva Local en la que Alejandro Mendoza es el secretario de organización y Ángel Llinás su presidente

La noche arrojó estos resultados: Silvia González y su candidatura obtuvieron el respaldo de 200 militantes; Concha Baños 71 votos y la candidatura de Anselmo Solana un total de 65. Acudieron a votar 345 personas (el 60 % del censo). Hubo 7 sobres en blanco y dos nulos.

La nueva secretaria general del PSOE de Badajoz, Silvia González, tras conocer los resultados, manifestó a la militancia socialista que “hoy, cuando salgamos a la calle, con todo el orgullo del mundo ha ganado el PSOE de Badajoz, porque aquí aplicamos sin miedo la democracia interna. Sin miedo nos vamos a comer las calles de Badajoz. Quiero dar las gracias a las personas que han formado parte de mi equipo de trabajo por vuestra inmensa generosidad. Quiero dar las gracias a cada persona que nos ha votado y que ha depositado su confianza en mí y en el equipo, os prometo que no os voy a defraudar, que no os vamos a defraudar, vamos a trabajar hasta dejarnos la piel en la ciudad. Y quiero también dar las gracias de corazón a cada una de las personas que no nos ha votado, que ha votado a otras listas, que ha formado parte de ellas, porque son un reto para nosotros y trabajaremos para ganarnos su confianza. Muchísimas gracias y nos vemos en las calles”.

Estos son los nombres de la nueva ejecutiva socialista:

Presidente, Ángel Llinás Parra

Secretaria general, Silvia González Chaves

Secretario de organización, Alejandro Mendoza Rojas

Secretaria adjunta de organización, Sandra Caballero Expósito

Secretaria de igualdad, Eva Chinarro García

Secretario de política autonómica, Joaquín León Cáceres

Secretaria de administración, Margarita Suárez Villalba

Secretario de política municipal, Ismael Albano del Pozo

Secretaria de educación y universidad, Irene Mesas Barrero

Secretario de formación, Benito Ramos Granado

Secretaria de sanidad y mayores, Rita Ortega Alberdi

Secretario de acción electoral, Víctor Morera Maynar

Secretario comunicación política, ideas y programas, Julio Martínez Pacheco

Secretaria de captación y acogimiento nueva militancia, Antonia Fernández Sedas

Secretario de Memoria Democrática, Cipriano Caballero Galeano

Secretaria de participación, Isabel Mª Vega Pérez

Secretario de cultura y patrimonio, Raúl Cabero Rivero

Secretaria políticas y movimientos sociales, Maribel Jiménez Contreras

Secretario de transición energética y cambio climático, José Manuel Moreno Garrido

Secretario de atención a la militancia, Ángel Carballo Martínez

Secretaria de políticas migratorias y relaciones con Portugal, Chirlene de Souza Costa

Secretario de economía y empleo, Francisco Javier Gutiérrez Romero

Secretario de autónomos, pymes y grandes proyectos, Luis Tirado Vasco

Secretaria de RRII y asesoramiento jurídico, Patricia Sierra Rojas

Secretario de deportes, Marcos Sánchez Rodríguez

Secretario Casa del Pueblo, Antonio Méndez Carretero

Secretaria de protección animal, Asunción Mª Borrallo Moreno

Secretario LGTBI y diversidad, José Luis Chaves Megías

Secretario de parques y jardines, Raúl Franco Zambrano

Secretaria de coordinación de distritos, Mª Cándida Arce Gómez

Secretario de poblados, Luis Benito Vega Díaz

Secretaria Margen Derecha, Carmen Andújar Carrasco

Secretaria Huerta Rosales, Verónica Larios Suárez

Secretaria Las Vaguadas, Pilar Barrientos Ruiz

Secretario Ciudad Jardín, Manuel Candalija Valle

Secretaria Antonio Domínguez, Manuel Risco Terraza

Secretario Cerro de Reyes, Julio Alberto González García

Secretaria Casco Antiguo y Santa Marina, Carmen Guisado Macías

Secretario San Roque, Raúl Pajuelo Piñero

Secretaria Cerro Gordo, Mª Natividad Delgado Masero