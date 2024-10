Salvemos el Guadiana ve con "agrado" el acuerdo alcanzado para erradicar el nenúfar "después de tantos años pidiéndolo"

La asociación ciudadana Salvemos el Guadiana ha anunciado que mantiene la manifestación convocada para el próximo sábado, 19 de octubre, para pedir soluciones ante el nenúfar mexicano que afecta al río a su paso por Badajoz, ante lo cual ve con "agrado" que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de la ciudad hayan llegado a un acuerdo sobre la firma del protocolo dirigido a erradicar esta planta invasora "después de tantos años pidiéndolo".

En este sentido, el presidente de esta asociación, Juan Fernando Delgado Cortijo, ha explicado en declaraciones a Europa Press que llevan "un montón" de años pidiéndolo y que "esto se pudo evitar hace ya varios meses", cuando le pidieron el pasado 2 de junio al presidente de la CHG, Samuel Moraleda, que les recibiera, ante lo cual ha destacado que, "hasta la fecha", no han tenido contestación "positiva" y ni les ha recibido ni dado "ninguna notificación".

Ello les ha llevado a convocar la manifestación porque, según ha explicado, el primer mes le llamaron pero les dijeron desde la Confederación que Moraleda estaba fuera y tenía una agenda "muy apretada", o en julio le volvieron a llamar y tenía unos días de vacaciones. Ya en agosto repitieron la llamada y contestaron que tenía unos días de vacaciones y la agenda "muy apretada" y que cuando pudiera les recibirían.

"Entonces ya le dijimos a la secretaría que salíamos a la calle, que también la gente, los ciudadanos de Badajoz nos estaban pidiendo salir a la calle", ha expuesto, junto con que no han querido recibirles ni darles "noticias de nada", y siguen "adelante" con la manifestación, al hilo de la cual ha remarcado que, al convocarla, "es cuando se ha revuelto el cotarro".

En este mismo sentido, ha recordado que, tras anunciar su celebración, el delegado del Gobierno en Extremadura y el presidente de la CHG dieron el "ultimátum", por el que reclamaban la cooperación y la colaboración de la Junta y el ayuntamiento para acabar con el nenúfar mexicano en el tramo urbano del río a su paso por Badajoz mediante el proyecto dirigido al dragado parcial del río, cuando advirtieron que esta actuación no se llevaría a cabo sin la cooperación entre las administraciones públicas.

Al respecto, Delgado ha destacado que en un mes han conseguido reunirse, cuando ellos llevaban reclamándolo ocho años en todos los encuentros que han tenido con Confederación, Delegación, Junta o ayuntamiento a los que pedían que se reunieran y se acabase con la planta. "Es de satisfacción que todo conlleve a una solución", ha reconocido.

La manifestación parte a las 10,30 horas frente a la Delegación del Gobierno en la avenida de Huelva y continuará por la avenida Miguel Celdrán, para continuar por María Auxiliadora y Sinforiano Madroñero hasta la sede de la CHG, donde harán "un poco de ruido" y leerán un manifiesto, en aras de que "por lo menos se den por enterados de que vamos a seguir encima y no vamos a cesar porque se llegue a un acuerdo" a la hora de presentar sus propuestas y reivindicaciones que seguirán "adelante", y estarán "encima de lo que se haga o lo que no se haga".

Salvemos el Guadiana, ha concluido, es una asociación sin ánimo de lucro cuyo interés es el bien del río y de los ciudadanos y que se autofinancia porque no quieren subvenciones y que luego les digan que se están "metiendo" con ellos y puedan quitársela. Así, ocho personas componen la directiva, de los cuales siete están jubilados y el octavo está "a punto", de esta asociación surgida en 2016 con el objetivo de luchar contra el camalote, que "tapaba" el nenúfar y tras quitarlo "ha amanecido" este último, "y así sucesivamente" porque al Guadiana "se le pegan todos los bichos".

Sobre dicha manifestación han sido preguntados los políticos en la rueda de prensa en la que la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la Junta y el Ayuntamiento de Badajoz han anunciado que han llegado a un acuerdo sobre la firma del protocolo dirigido a erradicar el nenúfar mexicano que afecta al Guadiana a su paso por la ciudad, un texto que rubricarán en próximas semanas en torno a un proyecto dirigido al dragado parcial del río que se financiará entre fondos europeos Feder y del Gobierno.

Al respecto, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha insistido en que respeta lo que hagan y no pide "nada más". "Yo lo dije el otro día, creo que nuestro trabajo era sentarnos en una mesa, ponernos de acuerdo y lo hemos hecho, y eso no solo depende de uno, y no solo depende de una administración y aquí este es el ejemplo", ha resaltado, junto con que "depende de tres partes distintas".

Como delegado, ha agregado, se siente "absolutamente feliz" porque, sin tener competencias en este asunto la Delegación del Gobierno al estar delegadas en la confederación hidrográficas o tenerlas el ayuntamiento y la Junta, ha colaborado "de alguna forma" en que se llegue a un acuerdo "cada uno con su parte".

A su vez, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha señalado que ya anunció su presencia en la manifestación para estar con la gente y explicar "incluso a lo mejor en ese día" en qué consiste este acuerdo e informar a los ciudadanos. "Mi vocación es la de estar con mis vecinos y, en todo caso, explicar lo que ha consistido el día de hoy, y espero que convencer", ha concluido.