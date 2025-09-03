Responsables de Coeba trasladan al alcalde de Badajoz sus propuestas para impulsar el crecimiento de la ciudad

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha visitado este martes la sede de la Confederación Empresarial de la Provincia de Badajoz (Coeba), cuyos responsables le han trasladado algunas de sus propuestas y reivindicaciones para impulsar el crecimiento económico y social de la ciudad.

En su visita, el alcalde ha estado acompañado de los concejales de Infraestructuras, Carlos Urueña; de Promoción Económica y Deportes, Sol Giralt, y de Economía, Javier Gijón, mientras que por parte de Coeba han estado presentes su presidente, Javier Peinado; la secretaria general, Nuria Lavado; los vicepresidentes Luisa Santana y Francisco Moleón, y varios miembros de la directiva, así como empresarios de distintos sectores.

Tras el recorrido por las instalaciones, Gragera y su equipo han mantenido una reunión con los representantes de Coeba, en la que Javier Peinado ha expuesto al alcalde las principales demandas y propuestas empresariales para impulsar el crecimiento económico y social de Badajoz, y que a su juicio, "lastran" la competitividad de la ciudad.

Entre estas demandas, los empresarios han aludido a "infraestructuras estratégicas", como las autovías pendientes con Cáceres, Córdoba, Valencia y Huelva, así como la mejora de la conexión ferroviaria, y han llamado a reivindicar la doble vía en la plataforma de alta velocidad que une Badajoz con Mérida.

También ha puesto sobre la mesa la necesidad de potenciar el aeropuerto de Talavera la Real como "infraestructura clave para la internacionalización empresarial y el desarrollo turístico", comenzando por articular el sistema que permita aterrizar con niebla y dotar de un transporte público eficiente.

En sus propuestas, los empresarios han destacado la "importancia estratégica" de la cooperación con Portugal, tanto en el ámbito empresarial como institucional, y la necesidad de reforzar la conexión logística con los puertos portugueses de Sines y Lisboa, que son "fundamentales para la internacionalización de Extremadura".

También han aludido a los "retrasos recurrentes en la tramitación de licencias de obra y de actividad, que generan incertidumbre y frenan proyectos de inversión", y han resaltado la "urgencia de una planificación urbanística estable y a largo plazo, que contemple tanto las zonas de expansión como la regeneración del casco histórico", señala Coeba en nota de prensa.

También han considerado "desproporcionada en muchos casos" la nueva tasa de basura, que ven "ajena a la capacidad real de las empresas", mientras que han alertado de la "situación crítica" del pequeño comercio, especialmente en el centro de la ciudad, donde el número de locales vacíos en el casco antiguo "refleja la falta de dinamismo económico".

Ante esta situaicón, los empresarios han reclamado "medidas urgentes de revitalización y apoyo al comercio de proximidad", y han propuesto además reforzar la colaboración con la Universidad de Extremadura, y aprovechar la "ubicación estratégica" de Badajoz en la frontera con Portugal "para convertir la ciudad en un polo de atracción empresarial en sectores como la agroindustria, la logística, la innovación y las energías renovables".

Tras escuchar las propuestas de los empresarios, el alcalde de Badajoz se ha mostrado de acuerdo con las carencias en materia de infraestructuras, de tal forma que en la alta velocidad, ha apuntado que no existe aún acuerdo entre España y Portugal para el trazado que conecte ambos países, mientras que respecto al sistema antiniebla en el aeropuerto, ha señalado que la mayoría de aviones que operan carecen del sistema para conectar con estos sistemas de apoyo al aterrizaje con poca visibilidad.

En cooperación transfronteriza ha explicado que es competencia autonómica, aunque ha aludido a los "canales fluidos de comunicación" que existen con la Junta para trasladar las propuestas de Badajoz, mientras ha señalado que el Ayuntamiento presta a la Universidad de Extremadura todo el apoyo que demanda, y que a la vez está avanzado el proyecto de universidad privada, que reforzará sobre todo la rama sanitaria para que ningún estudiante tenga que marcharse fuera.

En lo que respecta al pequeño comercio, especialmente en zona centro y casco histórico, Gragera ha aludido a los problemas que se encuentran muchas veces las acciones municipales de mejora y rehabilitación, por la negativa de los propietarios de los edificios, lo que dificulta reformas que beneficiarían al pequeño comercio.

En todo caso, ha explicado que la "prioridad" es mejorar los espacios públicos y atraer más habitantes a estas zonas, mientras que sobre las mejoras en el casco antiguo ha hecho referencia a las incertidumbres en plazos y costes de algunos proyectos por cuestiones arqueológicas y de patrimonio, algo que se está intentando solucionar.

Por último, Gragera se ha mostra consciente de los problemas de demora en la autorización de licencia de obras, unos trámites que hay que mejorar y simplificar, pero donde también se dan momentos de saturación por la gran cantidad de solicitudes que se presentan, y se comprometió a poner más recursos humanos y materiales para paliar este problema.