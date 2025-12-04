El PP registra en el Congreso una iniciativa para proteger el Parque del Río de Badajoz por la gestión de CHG del azud

El PP ha registrado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados relativa a la protección y garantía del Parque del Río de Badajoz frente a la gestión del azud de La Granadilla por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

Los 'populares' explican en la exposición de motivos que la CHG ha procedido recientemente a la apertura de las compuertas del azud de La Granadilla "sin previo aviso" al Ayuntamiento de Badajoz y en una época "inhabitual".

Esta actuación conlleva la "práctica desaparición" del caudal en el tramo urbano del río Guadiana a su paso por la ciudad, lo que "afecta directamente" al Parque del Río de Badajoz, uno de los espacios verdes y de ocio "más importantes" de España, ya que cuenta con miles de metros cuadrados de superficie arbolada, zonas deportivas, de paseo y de biodiversidad.

El vaciado del azud no solo genera un "grave perjuicio estético y medioambiental", sino que "amenaza con destruir la flora del parque, compromete los ciclos de cría de la fauna autóctona y pone en riesgo la sostenibilidad del conjunto", se indica en la iniciativa recogida por Europa Press.

Además, como señala el PP, al encontrarse en plena época de cría de especies acuáticas y ribereñas, estas actuaciones provocan "daños irreversibles" en la biodiversidad local.

"Conviene recordar que la creación de este Parque del Río fue impulsada en gran medida por la propia Confederación, que además mantiene la competencia sobre la zona al encontrarse dentro del dominio público hidráulico y la Policía fluvial", ha apuntado el PP.

Por tanto, consideran que es "responsabilidad" de la CHG garantizar la continuidad del mantenimiento y sostenibilidad de este espacio. En particular, si la apertura de las compuertas provoca el "secado de los pozos y la imposibilidad de riego de las áreas verdes", debe ser la propia CHG quien asuma el coste de dotar de una infraestructura alternativa de riego al Parque, apunta el PP.

Además, ha sostenido que la falta de comunicación previa al Ayuntamiento de Badajoz resulta además "inaceptable", ya que impide planificar con antelación "medidas paliativas que minimicen el impacto de estas actuaciones".

"Es imprescindible que se establezca un protocolo claro de coordinación entre la Confederación Hidrográfica y el consistorio pacense, de forma que cualquier apertura de compuertas sea notificada con la suficiente antelación para garantizar la preservación de este espacio natural y urbano", han aseverado los 'populares'.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, a través de esta proposición no de ley, quiere instar al Gobierno a establecer un protocolo de comunicación previa con el Ayuntamiento de Badajoz, a través de la CHG, garantizando que cualquier apertura de compuertas del azud de La Granadilla sea notificada con la suficiente antelación.

También a asumir, por parte de la CHG, en caso de que dichas actuaciones provoquen el secado de los pozos o la imposibilidad de riego del Parque del Río, la responsabilidad de dotar al mismo de una infraestructura alternativa de riego adecuada y sostenible.

Y, finalmente, a reconocer la importancia medioambiental, social y turística del Parque del Río de Badajoz y garantizar su preservación como espacio natural y urbano "de referencia".