La reducción del 50 por ciento de los bonos de transporte entra en vigor el 1 de marzo en Badajoz

La reducción del 50 por ciento de los bonos de transporte entrará en vigor en la ciudad de Badajoz el 1 de marzo, después de que el pleno del ayuntamiento celebrado este jueves, correspondiente al mes de febrero, haya aprobado por unanimidad una propuesta en este sentido.

En concreto, el pleno ha dado luz verde a la aprobación de la prórroga de la modificación de las tarifas vigentes del servicio colectivo del transporte urbano del consistorio, mediante el establecimiento de una reducción del 50 por ciento de los bonos de transporte, de marzo a junio de 2025.

Al respecto, el concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, ha señalado que, de ese 50 por ciento, el 30 por ciento corre a cargo del Estado y el 20 al ayuntamiento, al tiempo que ha recordado que traen a pleno esta prórroga en la reducción de las tarifas del autobús tras la aprobación, el 29 de enero, del Real Decreto de las ayudas al transporte publicado en el BOE.

Posteriormente, ha agregado, el 12 de febrero, el Congreso convalidó dicho Real Decreto Ley para prorrogar estas ayudas, y dos días después desde el consistorio presentaron la solicitud para acogerse a la prórroga y ser beneficiados de esta medida.

La concejala socialista Sandra Caballero se ha referido en su intervención al 'Decreto Ómnibus' y que, de ser aprobado cuando fue por primera vez al Congreso, los vecinos se hubieran beneficiados antes de esta reducción de la tarifa, pero que "nunca es tarde si la dicha es buena".

"Bienvenidos al sentido común y a la política útil", ha dicho, para replicar Gijón en su turno de cierre de la moción que quien hace esta ley, la publica y la lleva al Congreso para su convalidación no es el ayuntamiento sino el Gobierno, a la par que ha recordado que la bonificación finaliza el 30 de junio y que ya se verá qué pasa a partir de ese mes.

También por unanimidad ha salido adelante un préstamo a largo plazo para una promoción de 34 viviendas de protección oficial en la calle Hermanos Vidarte.

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Badajoz también ha aprobado, con los votos positivos de PP, PSOE y el edil no adscrito una moción con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que ha recibido el voto negativo de Vox.

El concejal no adscrito, Carlos Pérez, el socialista Ricardo Cabezas, y la 'popular' Ana Casañas han leído esta moción conjunta del citado edil y ambos grupos, con la que el consistorio de la capital pacense se adhiere a la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del 8M bajo el lema 'Para todas las mujeres y niñas: Derechos, igualdad y empoderamiento'.

La moción subraya que, en esta fecha "tan señalada", renuevan su compromiso "firme e inquebrantable" de promover y defender los derechos de las mujeres y niñas, sin distinción de origen, edad, etnia, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra condición; como también pone el foco en que en este 8 de marzo de 2025 el Ayuntamiento de Badajoz, y el resto de administraciones locales agrupadas en la FEMP, reiteran su compromiso de impulsar medidas concretas que refuercen los derechos de las mujeres y niñas.

"Unámonos en esta lucha por una sociedad justa y diversa, donde las mujeres y niñas sean protagonistas de su propio futuro", concluye el texto, "porque la igualdad no es un objetivo lejano, sino una tarea de cada día".

En nombre de Vox, María Jesús Salvatierra, ha recalcado que en este 8M y desde la formación reivindican unas políticas públicas "eficaces" centradas en la protección "real" de las mujeres y en la igualdad de todos los españoles ante la ley, así como "la verdadera igualdad, la que no discrimina, la que no enfrenta, la que protege sin politizar", porque "las mujeres de España merecen respeto, oportunidades y seguridad no discursos vacíos ni leyes dañinas". "Justo lo contrario que favorece el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios".

Al mismo tiempo, ha expuesto que defender a la mujer no implica enfrentarla con el hombre y por eso rechazan "un feminismo radical que trata de imponer un dogmatismo de género dañino", para considerar a continuación que las políticas del Gobierno "han servido para criminalizar a la mitad de la población y destrozar la presunción de inocencia", a la vez que "han contribuido a acrecentar la inseguridad que sufren las mujeres en todos los ámbitos de su vida".

En su intervención, ha exigido "un cambio urgente y contundente" en las políticas relacionadas con la protección de la vida, el bienestar y la seguridad de las mujeres; que se identifique a todos los violadores que han salido en libertad "gracias" a la ley del 'Sí es sí', estableciendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres víctimas; o que se aumenten las penas para todos los delincuentes sexuales contemplando la prisión permanente.

También que se introduzca un agravante al delito de injurias cuando sean de tipo sexual para proteger la dignidad sexual de la mujer. "Es urgente trabajar con responsabilidad para lograr que la justicia no tenga ideología y porque la igualdad sea un principio real no una herramienta de manipulación", ha concluido la concejala de Vox.