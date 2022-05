El PP reclama a la Junta que conceda al IES San Fernando de Badajoz el ciclo de FP de Guía Turístico

El Partido Popular ha defendido que la Junta de Extremadura conceda al Instituto San Fernando de la ciudad de Badajoz el ciclo formativo de grado superior de Formación Profesional de Guía Turístico

Al respecto, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura ha registrado una pregunta a la Consejería de Educación para que se den explicaciones sobre la denegación de este ciclo formativo en el San Fernando, mientras que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Badajoz presentará en el próximo pleno municipal una moción instando al Ejecutivo regional a esta concesión.

Así lo han avanzado la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular, Pilar Pérez, y el concejal del PP de Badajoz Jaime Mejías, que han atendido a los medios tras reunirse con representantes del IES San Fernando, sobre lo cual Pérez ha explicado que el motivo ha sido el de trasladar el "malestar" que tienen por el hecho de que la Consejería de Educación no les haya concedido la implantación del ciclo formativo de grado superior de Guía Turístico, que este centro pacense lleva solicitando una década.

En este sentido, ha puntualizado que "se lo han estado denegando de manera reiterada", aunque en los últimos años desde Educación "prácticamente le habían generado alguna expectativa de que podría implantarse" si realizaban un estudio pormenorizado o convenios con empresas para que los alumnos en el futuro pudieran realizar las prácticas, ante lo cual ha sumado la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional de cara a que este ciclo se implantase en la modalidad dual.

Una noticia que han conocido por los medios de comunicación, ha dicho, tras 10 años reivindicando y pidiendo para su centro un ciclo que sí se ha concedido en "otra localidad extremeña", ha continuado.

Los 'populares' han mantenido una reunión con el equipo docente para mostrar su apoyo por una reivindicación que consideran "justa y necesaria", que hacen mirando por el bien de los alumnos y por la ciudad de Badajoz, la más grande de Extremadura y con "mucho potencial turístico".

Al respecto, ha recordado que el Carnaval de Badajoz ha sido declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional o que la Semana Santa es de Interés Nacional y se trabaja para que también sea internacional, así como que la capital pacense cuenta con un patrimonio histórico y cultural "muy importante" que es un "nicho laboral que no está explotado".

"Luego vemos que no tenemos profesionales cualificados para desempeñar esos puestos de trabajo, aquí está la solución", ha planteado Pérez, que ha reconocido que no entienden por qué no se les ha concedido dicho ciclo tras el "ímprobo" trabajo realizado por el equipo docente cuando sí se ha concedido a otro centro en la provincia cacereña, y ha añadido que dicho instituto está cualificado para impartir este ciclo superior dado que ya imparte otro de la misma familia profesional.

Por último, ha apoyado la reivindicación del equipo docente de que el proceso de implantación y supresión de estos ciclos "sea transparente" porque "no hay transparencia ninguna", sino "oscurantismo", de modo "que no se sabe con qué criterios" se hacen las adjudicaciones o las denegaciones.

Por su parte, Jaime Mejías ha apostillado desde el Grupo Municipal Popular recogen las reivindicaciones del San Fernando y no ven "justo" que no se les haya dotado de este ciclo, después de haber preparado un memorándum en el que recogían todos los detalles que les había pedido la Consejería para poder llegar a impartirlo.

Asimismo, ha remarcado que el turismo es una herramienta "muy importante", y un "campo de trabajo que puede dar muchas alegrías al mercado laboral de la ciudad de Badajoz", así como que desde el PP de Badajoz capital están "100 por cien comprometidos" con el crecimiento turístico de la ciudad, y defienden y recogen en la moción estas reivindicaciones del centro educativo para que la formación como guía turístico llegue Badajoz, además de pedir a la Junta "equilibrio, transparencia y claridad" a la hora de conceder estos ciclos en la región.