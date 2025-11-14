Raquel del Puerto amplía de 9 a 11 las áreas de la Diputación de Badajoz para "agilizar y mejorar la gestión"

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha detallado este viernes, día 14, la reorganización administrativa de la estructura orgánica que ha llevado a cabo en la institución provincial, que pasa de nueve a once áreas, con el objetivo de agilizar y mejorar la gestión y que sea una administración "más moderna y eficaz".

Una reorganización administrativa aprobada en el pasado pleno de octubre, por la que la Diputación de Badajoz pasa a contar con las áreas de Presidencia y Relaciones Institucionales; Cooperación Municipal y Atención a Alcaldes y Alcaldesas; Economía Sostenible, Contratación Estratégica y Patrimonio; Empleados Públicos, Seguridad y Salud en el Trabajo; Innovación y Administración Digital e Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio.

El resto de las áreas son Formación y Capacitación para el Empleo; Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo; Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, e Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional e Igualdad.

Así lo ha detallado del Puerto en una comparecencia que coincide con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de las resoluciones que ponen fin a varios procedimientos de provisión de puestos directivos iniciados antes de la reestructuración, ante lo que ha puntualizado que se ha planteado revisar estos procedimientos que estaban "abiertos", y sobre los que se "aconsejaba su finalización por razones organizativas y jurídicas, ya que la nueva estructura redefine las áreas, las denominaciones y las funciones de los órganos directivos".

Esa finalización, que afecta a un total de nueve puestos, "se ha llevado a cabo bajo la estricta legalidad y cuenta con los informes favorables", ha subrayado, a la par que ha avanzado que ahora se iniciará un nuevo procedimiento de los puestos directivos acorde al nuevo modelo organizativo.

Dentro del marco de esa nueva reorganización administrativa, ha precisado Raquel del Puerto, se ha llevado a cabo la finalización del procedimiento de provisión de los puestos directivos de una serie de áreas, dado que deben "garantizar la plena adecuación" entre la estructura actual y los perfiles profesionales previstos para el desempeño de las funciones de dirección.

En este mismo sentido, Del Puerto ha detallado que este viernes se ha publicado en el BOP una serie de anuncios por los que se hace pública la resolución de desistimiento del procedimiento de provisión de seis puestos, en concreto la coordinación del Área de Políticas Sociales y Cooperación Internacional al Desarrollo y la dirección de área de Cooperación Municipal, de Economía, Compras y Patrimonio, de Recursos humanos y Régimen Interior, de Transición Ecológica y de Cultura, Deportes y Juventud.

De este modo, ha explicado, termina el procedimiento de provisión de estos puestos directivos, tras lo que ha incidido en que esta medida responde a razones "estrictamente" organizativas y jurídicas, que derivan de la entrada en vigor del nuevo modelo de estructura y de funcionamiento de la institución, en la que se redefinen las áreas, denominaciones y funciones de estos órganos directivos.

De hecho, en el pleno de octubre también se aprobó la modificación de estos puestos de directores de áreas con la actualización de las fichas descriptivas de los puestos de trabajo del personal directivo. En este contexto, continuar con los procedimientos de provisión convocados con anterioridad lo que podría llevar era a "generar desajustes" en esas condiciones establecidas en las convocatorias de sus procedimientos con la nueva configuración.

A la vista de esta situación, la finalización de los procedimientos abiertos hasta ahora "se enmarca plenamente en la legalidad vigente" y cuenta con los informes legales correspondientes y en el ejercicio de la potestad organizativa que corresponde a la diputación, a la par que está conforme al artículo 4 de la Ley Reguladora de la Bases de Régimen Local.

También ha recordado que estos puestos de trabajo, "puestos que no plazas", por su propia naturaleza y régimen jurídico se rigen por criterios de adecuación técnica y funcional a las necesidades de cada momento, lo cual "permite ajustar sus procedimientos de provisión cuando cambian las condiciones estructurales funcionales de la organización, justo lo que ocurre ahora".

"Con esta medida, la diputación provincial refuerza la coherencia interna del nuevo modelo de gestión, asegurando que la designación del personal directivo se realice de acuerdo con los objetivos, con las competencias y con las prioridades que se aprobaron en el pleno", ha aseverado, junto con que la institución mantiene así también "ese compromiso de transparencia, pero también la eficiencia y la correcta aplicación de la buena administración en el desarrollo de sus políticas de selección de personal y en la modernización de la estructura provincial".

Todo ello, recalca, "con el objetivo de garantizar la mejor asistencia y cooperación a los ayuntamientos". A partir de ahora, se iniciará un procedimiento de provisión de puestos directivos acordes a la nueva organización y se trabaja en la elaboración de las bases y, como también dijera en el pleno, esta nueva configuración "es una reorganización administrativa, pero también es una apuesta decidida de esta presidencia por una diputación más moderna, más cohesionada y más útil".