Quintana defiende que la A-58 que unirá Cáceres y Badajoz avanza "dentro de los plazos oportunos"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha defendido este jueves que se está avanzando y "dentro de los plazos oportunos" en las obras de la prolongación de la A-58 que conectará Trujillo, Cáceres y Badajoz, cuyo primer tramo entre la capital cacereña y Río Ayuela "ya está en marcha" y ya está en supervisión para su aprobación el siguiente entre la capital pacense y Bótoa.

Así y ante la petición de la Junta para "acelere" esta infraestuctura, al hilo de la visita que este pasado miércoles realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el delegado del Gobierno ha considerado que si dicen que no se está avanzando "será porque no han visto la obra", cuya inversión estimada asciende a 100 millones de euros y en la que "se está avanzando y dentro de los plazos oportunos".

En ese sentido, ha reafirmado que este Gobierno es el que más ha invertido en carreteras de todos los ejecutivos, "igual" que en tren, "son más de 450 millones los que están licitados y 317 millones los que han sido ya ejecutados".

En este sentido, ha destacado que la "apuesta" del Gobierno de España "no tiene duda" al tratarse de inversiones que "están realizándose", además de las variantes de Zafra o Malpartida de Cáceres o la carretera nacional en Cabezuela del Valle, al tiempo que ha expuesto que se trata de obras en marcha y que no entiende "esa crítica continua a todo" y que por "cualquier cosa" se opte por "atacar" al Ejecutivo Central, respecto a lo cual ha abogado en todo caso por la colaboración.

"Probablemente tengamos que mirar nuestra casa, que comparemos los datos de las inversiones del Gobierno de España con los datos del Gobierno de María Guardiola en los últimos dos años y nos llevaríamos las manos a la cabeza", ha apuntado el delegado del Gobierno, quien ha dicho que "se trata de colaborar y de ayudar" y si se "culpa continuamente" al Ejecutivo Central podría ser "para tapar probablemente" los "fallos" propios.

Respecto al tiempo que tardará en finalizarse, el delegado ha incidido en que es una vía "complicada y compleja" que fue asumida por el Estado en 2019, que los proyectos eran antiguos y se han tenido que reformar porque ya no cumplían algunas de las características técnicas.

Por todo ello, ha insistido en que los proyectos se están realizando y que van a seguir trabajando frente a "la crítica por crítica al Gobierno de España continuamente", tras lo que ha reiterado que "ningún Gobierno de España ha invertido tanto como el gobierno de Pedro Sánchez y eso parece que a algunos no les gusta", ha reiterado.

Por otro lado, y respecto a la petición de más medios que ha realizado Apag Extremadura Asaja para evitar robos en el campo, Quintana le ha instado a que les digan dónde están los puestos que según aseguraban solo abren de noche. "Que nos lo digan y los trataremos de controlar, porque es que hay cosas que se dicen que, simplemente, con todas las escuchas sabes que no son ciertas", ha añadido.

Al mismo tiempo, ha destacado que, "hasta ahora", los datos de robos "no son especialmente alarmantes" y es "una cuestión recurrente continuamente", cuando el año pasado hubo "mucho menos robos que el año anterior y menos que el año anterior" y la Guardia Civil hace, en su opinión, una labor "inmejorable" en este sentido aunque "algunos parece ser que no quieren reconocer el trabajo que hace".

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios antes de participar en las jornadas anuales de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación.