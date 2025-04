Puente subraya que el tercer Alvia en Extremadura estará en funcionamiento antes de verano y con parada en Plasencia

El ministro de Transportes, Óscar Puente, mantiene el compromiso de que el tercer servicio de frecuencia diaria del tren Alvia en Extremadura entrará en funcionamiento "antes del verano", y ha subrayado además que el mismo contará con parada en Plasencia (Cáceres).

Además, ha avanzado que su departamento trabaja también ya en la puesta en marcha de un servicio Avant para unir a las capitales extremeñas con un tren de alta velocidad, para de ese modo mejorar por ejemplo los "numerosos" flujos actuales entre Cáceres y Badajoz a través de tiempos en tren "muy competitivos".

De este modo lo ha indicado el ministro en una intervención ante los medios después de visitar unas obras que se acometen en el tramo de la N-630 a su paso por Mérida.

En este marco, Óscar Puente ha defendido la planificación y mejora de los servicios que el Gobierno central realiza en materia de infraestructuras en Extremadura.

"La nueva frecuencia de Alvia entrará en funcionamiento antes del verano, exactamente como nos comprometimos, por tanto, tranquilidad", ha espetado el ministro, quien ha incidido en que el Ejecutivo central se guía por la "necesidad del pueblo extremeño", y no por "presiones", en alusión a reclamaciones de la Junta de Extremadura planteadas tras conocerse su visita este lunes a Mérida.

"Al gobierno de España, al menos a este ministro, no le presionan los gobiernos autonómicos, a mí me presionan las necesidades del pueblo extremeño, esas son las que me lo digo para que, en fin, para que nadie se ponga nervioso y, en fin, estas tensiones que se producen, no se preocupen, la necesidad del pueblo extremeño es la que más nos presiona", ha remarcado.

En este marco de la "necesidad" es donde Óscar Puente también ha aprovechado para anunciar que su departamento ya trabaja en la implantación de un servicio Avant que una las capitales extremeñas con un tren de alta velocidad.

"Trabajamos ya pensando en un servicio Avant que una las capitales extremeñas y que mejore unos flujos que, en este momento, son numerosos, entre Cáceres y Badajoz, por ejemplo, y que se producen en su mayor parte por carretera", ha apuntado. "Vamos a llegar a tiempos en tren muy competitivos que van a ayudar a subir a mucha gente al tren y, para eso, necesitamos dotarlo de ese servicio Avant", ha remarcado.

Por otra parte, el ministro también se ha referido durante su intervención ante los medios a la situación del tramo de alta velocidad en Castilla-La Mancha, donde ha reconocido que "todavía hay algunas cosas que desbloquear, aunque una parte de ellas van bien".

En este sentido, ha añadido que el ministerio está trabajando en "desbloquear" los cuatro tramos castellano-manchegos que, según ha recordado, "no estarían así si no se hubiera dejado caducar la DIA".

"Estamos haciendo un trabajo que podíamos habernos ahorrado de haber tenido al menos los proyectos o alguna ejecución de obra hecha entre Talayuela y Madrid, cosa que no teníamos cuando llegamos al gobierno", ha señalado como ejemplo al respecto Óscar Puente.