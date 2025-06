El PSOE ve que el reconocimiento de Badajoz como ciudad con mayor libertad económica "disfraza" recortes

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha señalado que el reconocimiento que ha recibido la capital pacense como ciudad con mayor libertad económica del país "disfraza" recortes, subidas de tasas y el "abandono de lo público".

Así ha replicado al alcalde, Ignacio Gragera, y su nota "eufórica" después de que la localidad se haya situado como la ciudad con mayor libertad económica de España, según el ranking publicado por la Fundación para el Avance de la Libertad, un reconocimiento en relación al cual el PSOE ha criticado que "no tiene nada que ver con la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Badajoz, ni con una gestión eficiente, sino con un modelo ideológico que recompensa a los ayuntamientos que desmantelan lo público, suben tasas y renuncian a ejercer sus competencias".

El Índice de Libertad Económica de las Ciudades (Ilece) no evalúa ni la agilidad administrativa, ni la calidad de los servicios públicos, ni la equidad fiscal, han señalado los socialistas en nota de prensa, sino que lo que valora, entre otras cosas, es que el ayuntamiento privatice servicios esenciales como el agua, la limpieza o el alumbrado; o que reduzca su plantilla municipal y el gasto en personal, "incluso a costa de sobrecargar servicios clave".

También "que recorte su participación en la economía local, renunciando a invertir, impulsar o liderar iniciativas públicas; y que baje impuestos, aunque en el caso de Badajoz esto ni siquiera es cierto".

Y es que, para el Grupo Socialista, "la realidad verdadera es otra cosa", y el PP ha subido tasas, precios públicos e impuestos. Desde que gobiernan los 'populares' en la ciudad, ha detallado, en lugar de bajar la presión fiscal "ha impuesto una auténtica ofensiva económica contra las familias" y ha subido las tasas del agua, ha implantado un nuevo impuesto de basuras, ha encarecido los precios públicos del IMSS y la Universidad Popular o ha subido los precios de las entradas al Carnaval y otros eventos culturales.

"Todo ello mientras sigue avanzando en la privatización de servicios municipales, deteriorando su calidad, precarizando el empleo y renunciando a cualquier inversión estratégica en la ciudad", ha sostenido, "ni modernización, ni eficiencia: solo abandono".

De igual modo, ha afeado que este premio "llega justo cuando Badajoz sufre una administración lenta, opaca y sin rumbo", con trámites "eternos", retrasos administrativos, falta de digitalización "real" y "abandono" de barrios, infraestructuras y servicios sociales. "No hay un solo indicador objetivo que sitúe a Badajoz como referente de modernización municipal", agrega.

Desde el Grupo Socialista han considerado "claramente" de igual modo que "este no es un reconocimiento a una buena gestión", sino que "es un premio ideológico que aplaude al que más privatiza, al que más recorta y al que más reduce el papel del ayuntamiento". "El gobierno del PP ha confundido la libertad económica con la desregulación total, el abandono institucional y la carga fiscal a la ciudadanía más vulnerable", ha dicho.

La alternativa del PSOE pasa por una ciudad "bien" gestionada, con servicios públicos "fuertes", impuestos "justos" y derechos "garantizados". "Badajoz no necesita premios neoliberales. Badajoz necesita servicios públicos bien dotados y de calidad; una fiscalidad justa, progresiva y equilibrada; inversión en barrios, cultura, empleo y bienestar; y un ayuntamiento que no se esconda, que no delegue su responsabilidad en manos privadas y que gobierne para todos y no sólo para los de siempre", ha concluido.