El PSOE pide que el gobierno de Badajoz garantice la accesibilidad y seguridad del centro médico de Valdebótoa

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz Sara Durán ha pedido al gobierno local que actúe con "urgencia" para garantizar la intimidad, la accesibilidad y la seguridad de pacientes y personal sanitario del centro médico de la pedanía de Valdebótoa.

"El problema más grave es la falta total de insonorización de las consultas. Desde la sala de espera se puede escuchar perfectamente la conversación entre médico y paciente. Se vulnera por completo el derecho a la intimidad y la confidencialidad", advierte Durán.

"En otros centros se pide guardar silencio en la espera, pero aquí es preferible que hablen, porque así se oye menos lo que se dice dentro", añade con ironía.

Otro "problema" es la puerta de acceso, de hierro y "muy pesada", que según apunta dificulta la entrada a personas mayores o con movilidad reducida. "Hace años que debería haberse instalado una puerta automática. La accesibilidad tiene que estar garantizada, no puede depender de la fuerza física de quien entra", subraya la edil.

También advierte del "mal" estado del pavimento de la rampa de entrada, que "resbala con la lluvia y ha provocado ya varias caídas". "Es urgente sustituirlo por un suelo antideslizante. No se puede poner en juego la integridad física de nadie", insiste.

De este modo, en nota de prensa el PSOE pide al gobierno local una actuación "inmediata". "Esta es una reivindicación de los vecinos y vecinas de Valdebótoa y del personal sanitario. Lo que pedimos no es ningún lujo, son condiciones dignas y seguras", afirma Durán.

"Cuando pedimos al alcalde que escuche a los poblados, nos referimos a esto. Pero está visto que los delegados pedáneos no escuchan, o no quieren escuchar. Si lo hicieran, estos problemas estarían resueltos desde hace años", lamenta. "Parece que para el PP es más importante poner letreros con el nombre de las pedanías que atender sus consultorios médicos", incide.

Para la concejala socialista, "es una vergüenza que quienes acuden a este centro no tengan garantizada ni su privacidad, ni su accesibilidad, ni su seguridad".

"Es la consecuencia directa de la inacción de un Partido Popular que no se preocupa ni por la salud ni por la dignidad de nuestras pedanías. Además, la correa de transmisión entre lo que ocurre y quienes gobiernan no está garantizada, y no hay reflejos para reaccionar cuando surgen los problemas", concluye Sara Durán.