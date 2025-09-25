El PSOE pide al gobierno local de Badajoz que cumpla con el derribo del muro en la plaza de San Agustín

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz mantiene una "flagrante inactividad administrativa" del gobierno local de la capital pacense respecto a la plaza de San Agustín, cuyo acceso --recuerda-- sigue restringido por un muro y una verja que "vulneran el carácter de dominio público del espacio".

Así, ha registrado un escrito ante el consistorio en el que plantea preguntas sobre el expediente administrativo para la retirada del muro y la verja de la plaza de San Agustín, sobre los plazos previstos para ejecutar la demolición, y sobre si hay partidas presupuestarias para la actuación.

"Los socialistas no vamos a permitir que este asunto siga escondido en un cajón. Exigiremos respuestas por escrito y acciones inmediatas, porque lo que está en juego no es una verja ni un muro, sino el derecho de toda la ciudadanía de Badajoz a disfrutar de sus plazas públicas sin restricciones", asevera la formación.

Así, apunta que el próximo 26 de septiembre se cumplirán seis meses desde que en la misma plaza el concejal socialista Pedro Miranda exigió formalmente el derribo de este cerramiento y, pese a que el propio consistorio ha "reconocido" que la plaza es pública, la situación permanece "sin cambios".

Según explica en nota de prensa el Grupo Municipal Socialista, en una respuesta escrita del PP a una pregunta formulada por el mismo, el propio ayuntamiento "admite que el cerramiento no debe estar ahí, que en Catastro y en el Plan Especial de 2007 el espacio figura como de uso y dominio público, y que se ha iniciado un expediente de investigación". Sin embargo, critica que "seis meses después, todo sigue igual: sin plazos, sin partida presupuestaria y sin ejecución alguna".

"Estamos ante un caso claro de omisión del deber legal de conservación y restitución del dominio público, una obligación irrenunciable de cualquier administración", subraya el PSOE, que entiende que "no actuar cuando se tiene la obligación de hacerlo también es una forma de incumplir la ley".

Así, incide en que "el ayuntamiento sabe lo que debe hacer, lo reconoce por escrito, pero lo retrasa deliberadamente, dejando a la ciudadanía sin el uso pleno de una plaza que le pertenece".

Al respecto, apunta que en estos seis meses el ayuntamiento ha aprobado tanto el presupuesto municipal de 2025 como diversas modificaciones presupuestarias, "moviendo partidas económicas de toda índole" pero, sin embargo, "no ha habilitado ni un solo euro para cumplir con esta obligación legal". "Es la gran olvidada de este equipo de gobierno, que prefiere proteger privilegios indebidos antes que garantizar derechos ciudadanos. Es un desprecio a la legalidad y a la ciudadanía de Badajoz", subraya el PSOE.

Además, el Grupo Socialista recuerda que esta "pasividad" abre la vía del recurso contencioso-administrativo por "inactividad", previsto en el artículo 29 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ya que "la normativa ampara la posibilidad de exigir judicialmente la ejecución de las obligaciones reconocidas por la propia administración".

"Cada día que pasa, el ayuntamiento incumple su deber, permite la usurpación de un espacio público y priva a la ciudadanía de su uso legítimo. Es inaceptable que un gobierno municipal actúe con esta pasividad cómplice", recalca el PSOE.