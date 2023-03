El PSOE pacense asegura que se deberá devolver a la Junta "hasta el último céntimo" de la piscina de la margen derecha

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha asegurado que el consistorio tendrá que devolver "hasta el último céntimo de euro" que la Junta de Extremadura ha puesto en el proyecto de la piscina de la margen derecha del Guadiana.

Para Cabezas, se ha perdido más de un año con esta piscina, cuando la "prórroga extraordinaria" que da el Ejecutivo autonómico al ayuntamiento con el convenio firmado en 2015 para hacer la piscina en cuatro años, más otros cuatro de prórroga, "termina el 30 de mayo", de modo que, si se hubiese rescindido el contrato hace un año y sacado una nueva licitación, se estaría construyendo "y, a lo mejor, habría la posibilidad de poder tener otra prórroga", pero está "paralizada" y "si ahora se van a iniciar los trámites para la rescisión del contrato no cabe ningún tipo de prórroga más".

La realidad, para Cabezas, es que se tiene que rescindir el contrato, algo que anunciaron desde el Grupo Socialista en abril del pasado año y que volvieron a criticar en julio, junto con que "esa era la única solución", pero que "siempre" se les "negó" y argumentado que se haría todo lo posible para seguir con este proyecto, a la par que ha sostenido sobre lo que está sucediendo actualmente en torno a dicha piscina que se ha perdido más de un año.

Ello supone, ha continuado, que la prórroga de la Junta de Extremadura - que cofinancia esta actuación - y en concreto "esa prórroga extraordinaria" que da el Ejecutivo al ayuntamiento con un convenio firmado en 2015 para hacer la piscina en cuatro años, más otros cuatro de prórroga, termina el 30 de mayo.

Así, si se hubiese rescindido el contrato hace un año y se hubiese sacado una nueva licitación "se estaría construyendo la piscina y, a lo mejor, habría la posibilidad de poder tener otra prórroga", pero está "paralizada" y "si ahora se van a iniciar los trámites para la rescisión del contrato no cabe ningún tipo de prórroga más".

"Bueno sí, si a 30 de mayo la Junta de Extremadura, porque así lo contemplan en ese convenio que se firmó en el 2015, hubiese visto que hay posibilidades de terminarla hasta el 31 de diciembre le hubiesen dado una prórroga más de seis meses", ha sostenido Cabezas, para quien "todo el mundo entenderá y comprenderá, por cómo está la piscina, que eso es inviable, imposible" y las consecuencias es que "vamos a tener que devolver hasta el último céntimo de euro que la Junta de Extremadura ha puesto en el proyecto de la piscina de la margen derecha del Guadiana".

Por todo ello, ha esperado que, una vez que pasen las elecciones, se puedan retomar las negociaciones con la Junta, porque aunque el ayuntamiento tenga que devolver "hasta el último céntimo de euro" les den la "oportunidad" de volver a firmar otro convenio y a recuperar ese dinero para poder terminar el proyecto, al hilo de lo cual ha apuntado que, a día de hoy, no ha habido conversaciones por parte del equipo del PP con la Dirección General de Deportes o la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, responsables de velar por el cumplimiento del convenio.

Respuesta de Gragera

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha considerado que "no necesariamente" el ayuntamiento de Badajoz tendrá que devolver a la Junta de Extremadura el dinero aportado en la piscina de la margen derecha, y ha incidido en que, "existiendo buena voluntad" y "en la mente de todos las ganas de que este proyecto continúe", hay herramientas para que se pueda continuar con el mismo.

En este sentido, ha recordado que este martes se pronunciaba sobre este tema, en relación al cual apuntaba que, cuando hay "voluntad" y proyectos que son de región, y cuando hay "circunstancias sobrevenidas como son una crisis empresarial en la que ninguna de las partes tiene realmente la culpa de que la obra se paralice", considera que "existiendo buena voluntad y existiendo en la mente de todos las ganas de que este proyecto continúe, pues obviamente hay herramientas para que pueda continuar".

"Es una pena y una lástima lo dije ayer, no hay argumentos ni razones que nos permitan ser optimistas porque obviamente la obra está como está, una vez más, insisto, no es la única y por desgracia tenemos algunos ejemplos importantes en esta región" ha continuado Gragera, que confía que, en el futuro, "estas dificultades, estos problemas que se ha encontrado la obra se puedan solventar", "siempre teniendo en cuenta" que no es solo una instalación para la ciudad, sino que es para la región.

Y es que, en su opinión, "las administraciones tenemos que estar donde tenemos que estar, que es viendo el interés general del ciudadano y, por supuesto, abiertas a encontrar fórmulas que permitan poder continuar adelante con el proyecto en las mismas condiciones que había hasta ahora". Eso sí, ha remarcado, entiende que actualizando los precios y "por supuesto" dotando de un presupuesto mayor, "porque obviamente estos no son los precios del 18".

Para el primer edil de la capital pacense, "la vida viene como viene y habrá que aportar algo más de dinero", ante lo cual ha avanzado que, una vez que están hechas esas mediciones, el ayuntamiento aportará lo que corresponda y espera que la Junta de Extremadura también.

Así y preguntado por si sería un nuevo convenio, se devolvería el dinero y la Junta volvería a aportarlo, ha considerado que "no", que "dependerá" y que existen "muchas" fórmulas jurídicas, de manera que, como ha citado, se puede ampliar el plazo y se puede sacar la licitación, y pueden ampliar "incluso a través de adendas como se han hecho en otras ocasiones en los plazos y las aportaciones" y hacer una reestructuración de las aportaciones plurianuales que normalmente vienen contenidas en los convenios.