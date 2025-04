El PSOE local de Badajoz critica que las personas mayores no son una prioridad para el PP

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado que las personas mayores no son una prioridad para el PP, a la vez que ha resaltado la "desatención" que sufre este colectivo en los centros dependientes del consistorio.

La concejala Concha Baños ha querido poner de manifiesto este lunes en rueda de prensa "el malestar y las quejas" que muchas de las personas mayores de la ciudad les trasladan, "muchas" de ellas usuarias de centros de mayores municipales, "por la desatención y el desinterés que sufren por parte del PP de Badajoz y, más concretamente, del responsable del área de atención a mayores, Juan José Pérez".

Unas protestas que motivaron que los socialistas pidieran una Comisión Informativa del Concejo Rector del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), en la que preguntaron por los estatutos de los centros de mayores, la actualización de las juntas directivas, el programa de actividades por centro, los servicios que se ofrecen, qué ocurre con los centros que permanecen cerrados y sobre la gestión de la tesorería y el control y auditoría de esta por parte del ayuntamiento.

"La conclusión fue el descontrol existente en la gestión de los centros de mayores y la dejadez con la que tratan a nuestros mayores", ha señalado Baños, ha apuntado que en enero de 2023 se elaboraron unos nuevos estatutos que vinieron a sustituir los anteriores, de 2009, y que hay "incumplimientos flagrantes" en la composición de algunas juntas directivas o en la gestión de algunas cafeterías.

También en la inexistencia de servicios y actividades en alguno de los centros como puede ser el de Antonio Domínguez, donde la única oferta formativa o de ocio que tiene desde hace ya un lustro es el bar que abre a media mañana. Así, muchas personas mayores están privadas de actividades, ya que cuando pueden acudir al centro es por la tarde y este permanece cerrado. "Hace años" que lo supo el entonces responsable de esta área, Antonio Cavacasillas "y nada hizo", como "nada" hace el responsable actual.

La edil socialista también se ha referido a que desde este año se ha dejado de subvencionar el servicio de podología, uno de los más demandados, en relación al cual ha explicado que hasta hace unos meses los usuarios de los centros de mayores abonaban 9 euros y el ayuntamiento subvencionaba otros tres, hasta completar el precio total por servicio que es de 12 euros. No obstante, el consistorio ha dejado de abonar directamente estos 3 euros y las personas mayores han pasado a pagar íntegramente los 12.

"Podríamos pensar que tres euros no tienen importancia, pero estamos hablando en muchos casos de personas de escasos recursos, muchas mujeres viudas que viven con una pensión muy ajustada y esta subida les supone un trastorno económico", ha destacado, junto con que en la comisión se preguntó por la subvención de este servicio y contestaron que se subvenciona directamente a los centros para que la propia tesorería lo pague, ante lo que Baños desconoce en qué se está empleando y nadie les ha sabido informar de a dónde se deriva ese dinero".

Sobre las cuentas de los centros de mayores, ha manifestado que estos tienen la obligación de presentarlas cada seis meses al IMSS, y que el Grupo Socialista ha querido saber si es así y si se están auditando "de alguna manera". Para ello, registraron una solicitud para poder analizarlas que el equipo del PP "no se ha dignado" a contestar, ante lo que los socialistas desconocen "si tienen algo que ocultar", matiza Baños.

Otra queja que han recogido los socialistas es la subida "repentina" del coste del Servicio de Ayuda a Domicilio. Al final del año pasado, "con un poco de nocturnidad y alevosía", "a determinadas familias, algunas con personas muy mayores y sin mucha formación, se les pidió que firmaran un documento, y lo hicieron, pero a veces sin entender muy bien qué estaban firmado", según han manifestado al Grupo Socialista estas personas.

"Cuál fue su sorpresa cuando ven que se ha incrementado el precio del Servicio de Ayuda a Domicilio de forma exponencial: las personas que pagaban 3 euros por un número determinado de horas al mes ahora pagan 58 euros, otras que pagaban 7 euros al mes ahora pagan 68". Ante ello, Baños se ha preguntado "por qué ha ocurrido esto".

Según el PSOE, el documento que firmaron, "sin saber muy bien para qué", era una autorización para comprobar el nivel de renta de las familias y adecuarles así el tanto por ciento que les corresponde pagar del Servicio de Ayuda a Domicilio, "un dato que hacía años que no se actualizaba y que han decidido poner al día, ahora sin avisar". "No vamos a decir que esto esté mal, sino que deberían haberlo hecho de otra manera, avisando, informando debidamente a las familias y viendo la posibilidad de hacerlo de la manera menos gravosa para ellas", ha recalcado.

Para Concha Baños, "la gota que colmó el vaso en cuanto a dejadez" fue lo que ocurrió con las participaciones de lotería en el centro de María Auxiliadora, donde su presidente vendió una serie de participaciones sin haber abonado los décimos en la administración de lotería. Los centros de mayores, recuerda, están obligados a pedir autorización para realizar este tipo de actividades de recaudación de fondos, según indica el PSOE en nota de prensa.

El Ayuntamiento aprobó esta actividad y se empezaron a vender las participaciones a razón de 5 euros. El dueño de la administración de lotería puso en conocimiento del Área de Mayores y de sus responsables lo que estaba ocurriendo el 13 de diciembre, el sorteo fue el 21 de diciembre y en ese periodo nadie del ayuntamiento le dio la "menor" importancia ni hizo "nada" al respecto, "ni siquiera informar a las personas afectadas por ese presunto fraude, que se enteraron porque el mismo lotero se personó dos días antes del sorteo en la cafetería del centro para avisar".

Así, el Grupo Socialista ha afeado que el ayuntamiento autorizó una actividad a la que "no solo no le dio seguimiento", sino que "siendo consciente durante muchos días de que se estaba engañando a estas personas mayores no movió un dedo para solucionar la situación".