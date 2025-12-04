El PSOE local de Badajoz critica que la iluminación navideña se concentra en el centro y está "ausente en los barrios"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado la iluminación navideña "vuelve a dejar fuera a la mayoría de los barrios de Badajoz", ya que la "enorme mayoría" del alumbrado se concentra "otra vez" en el centro de la ciudad, mientras que "las barriadas apenas reciben ornamentación simbólica o directamente ninguna".
La portavoz socialista, Silvia González, ha lamentado que Badajoz "no está entre las ciudades con mayor ni mejor iluminación navideña", sino que está en la parte "media-baja" respecto a otras localidades de tamaño similar.
"Ni destacamos, ni lideramos, ni estamos donde deberíamos", señala Silvia González, quien ha lamentado que Badajoz "vive cada año la misma postal: mucho centro y poca periferia", un patrón que "se repite sin excepción".
En este contexto, el PSOE local considera "imprescindible incrementar en más del 50 por ciento el presupuesto municipal destinado a la iluminación navideña para que llegue por fin a todos los barrios", tras lo que González ha criticado que "el PP presume de Navidad, pero deja sin Navidad a la mitad de la ciudad", recuerda González.
Según apunta la portavoz socialista "ni un solo punto de luz LED de los 1.687.000 instalados" ha ido a barrios como Cerro Gordo, Suerte de Saavedra, Cerro de Reyes, Pardaleras, Llera, Valdepasillas, Antonio Domínguez, Cerro del Viento, Ciudad Jardín, María Auxiliadora, Huerta Rosales, Granadilla, Urbanización Guadiana, Las Vaguadas o Las 800.
Señala que "en ninguno de ellos hay iluminación interior", sino que "en el mejor de los casos, algunos barrios cuentan únicamente con adornos en rotondas", como ocurre en el Cerro Gordo, carretera de Cáceres, carretera de Olivenza, Carrefour de Valverde, o la rotonda de Las Grullas en el Cerro de Reyes.
Así, apunta González que "solo destacan, por estar algo más trabajadas", las rotondas de Conquistadores en la avenida de Elvas y Caldas da Rainha en Sinforiano Madroñero, con tres figuras de ciervos.
También apunta la portavoz socialista los "barrios con iluminación insuficiente", como son San Roque, respecto del que señala que "cualquier ciudad extremeña de 14.500 habitantes tiene más iluminación que todo San Roque".
En el caso de la barriada de San Fernando, solo hay 12 arcos en Carolina Coronado, muy distanciados entre sí, por lo que "serían necesarios al menos 18 más para una decoración aceptable", considera el PSOE local.
Por todo ello, el PSOE insiste en que "Badajoz necesita una decoración navideña más equilibrada, más repartida y digna para una capital", ya que según señala Silvia González, "una ciudad no puede presumir de Navidad mientras deja a la mitad de sus barrios sin luces".