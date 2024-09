El PSOE local de Badajoz cree que la fiesta Al-Mossassa "va perdiendo fuelle y atractivo"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha expuesto que no se puede "negar" que, año tras año, la fiesta que conmemora la fundación árabe de la ciudad, Al-Mossassa, "va perdiendo fuelle y atractivo", como también "está estancada en lo mismo de siempre".

En este sentido, la concejala socialista Concha Baños se ha preguntado qué quedaría de la fiesta si se prescindiera del mercado. "Prácticamente nada. Es un mercado con actividades satélite de muy diferente interés y peso", ha señalado en una nota de prensa en la que ha afirmado además que Al-Mossasa está "privatizada" y que toda la responsabilidad de la organización recae en una empresa externa, lo cual está llevando a que fiesta "pierda identidad".

A su juicio, "hay que planificar estrategias para darle un cambio a mejor". "Pensamos que habría que involucrar a los centros educativos con actividades en torno a la fundación de nuestra ciudad. Debemos priorizar las actividades culturales para evitar que acabe siendo un simple rastro de artesanía y comidas, que vale igual para la Plaza Alta que para la Feria Medieval de Alburquerque", ha apostillado.

También ha remarcado que se debe "invertir y esmerarse en una decoración más apropiada y única", dentro y fuera de las murallas de la Alcazaba y en la promoción, que ha sido "escasa" en Badajoz y "prácticamente inexistente" en el resto de Extremadura, a pesar de estar declarada de Interés Turístico Regional.

Por otro lado, el PSOE ha lamentado que desde el gobierno local del PP se crean que Al-Mossassa "no deba mejorar nada, cegados por la asistencia de público". Al respecto, ha expuesto que el sábado 28, a las 21,00 horas, se registraban 21 grados en la Plaza Alta, epicentro y zoco de la fiesta, de modo que el clima invitaba a salir y ese fue el "detonante decisivo" para que el sábado miles de pacenses se echaran a la calle.

"Es indudable que nuestra ciudad está ávida de eventos culturales y lúdicos, y cualquier excusa es buena, y es indudable que la fiesta de fundación de la ciudad es una de nuestras celebraciones más queridas", ha sostenido, junto con que la cantidad de público ha sido "desigual" y entre las 15,00 y las 18,00 horas el nivel de asistencia ha sido "muy bajo", "retomándose" según avanzaba la noche hasta alcanzar la "apoteosis, como era de esperar, el sábado por la noche".

Así, ha agregado que "de esas horas de baja afluencia se han quejado amargamente los comerciantes" y que, no obstante, desde el PSOE se muestran "muy satisfechos" del nivel de asistencia y ven que "sería absurdo negarlo".

Sin embargo, han detallado, los cálculos de los socialistas difieren con la "obsesión por las cifras infladas de un equipo de gobierno que compite de un año a otro consigo mismo de manera cómica y risible, causando sonrojo".

Para el Grupo Socialista y según los cálculos que ha realizado, el número de asistentes total fue de 87.000 personas. El viernes se acercaron 15.000 personas al Casco Antiguo; el sábado 59.000 (solo de 18,00 horas a cierre hubo 44.000); y, el domingo, 13.000 asistentes.

Se trata de 43.000 personas menos de los datos que aporta el equipo del PP, "ya con poca credibilidad a estas alturas" y, en cualquier caso, los datos del PSOE también son considerados como un "éxito" y es "para estar satisfechos", aunque, como ha reconocido, esa asistencia depende en "gran medida" de que acompañe el tiempo, pues las actividades anunciadas tenían una "relativa fuerza de convocatoria".

Para Concha Baños, "el problema no es que se inventen los datos de asistencia, el problema es que se los creen y, al no ver la realidad, no piensan que haya que mejorar nada".

Sobre la invitación al uso de vestimenta árabe, el Grupo Socialista lo ha tachado de "fracaso" y que ha sido una "decepción" que la gente no llevara puestos turbantes o chilabas, así como que ha sido así porque el consistorio no lo ha potenciado.

"Eso sí, lo dejan para el año que viene para el que tienen muchas ideas, todas buenas", han ironizado en el PSOE, que ha recordado que el alcalde, Ignacio Gragera, animó el pasado viernes en la inauguración del zoco a que los pacenses se disfrazaran de ropajes musulmanes, pero que él iba de calle. "Haced lo que digo, pero no lo que hago*", concluye el Grupo Socialista.