El PSOE exige que los 2 millones que ha detraído la Junta de la piscina se destinen a tapar baches en Badajoz

La portavoz del Grupo Municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Silvia González, ha exigido que los 2 millones que ha detraído la Junta de Extremadura de la piscina de la margen derecha se destinen a tapar baches en la ciudad.

El PSOE de Badajoz ha recordado en nota de prensa que en diciembre se anunció que la Junta aportaría 6 millones de euros, pero finalmente solo pondrá 3,9 millones, lo que ha obligado al Ayuntamiento de Badajoz a cubrir la diferencia.

"Todo ello dejando en el aire el coste definitivo que aún no se conoce, aunque para el PSOE lo correcto es que ambas instituciones asuman la mitad", ha señalado, además de incidir González en reclamar que esos 2 millones que "birló la Junta vuelvan a Badajoz en forma de inversiones útiles para la ciudad".

"Especialmente en el bacheo y mejora del firme urbano, donde las consignaciones actuales son claramente insuficientes. Le pido a la presidenta de la Junta que no se ahorre esos dos millones y que los destine a Badajoz. Tapar baches, sellar baldosas sueltas y mejorar calles es una urgencia que repercute directamente en la seguridad de la ciudadanía", ha señalado.

PLAZOS QUE CAMBIAN "CADA MES"

La portavoz socialista ha criticado también los "continuos cambios" en los plazos de ejecución de la piscina. "En junio el alcalde dijo que estaría lista en 2027, a finales de julio, cuando se anunció lo que iba a poner definitivamente la Junta, retrasaron el final de la piscina a 2028. Con este ritmo, el baño será en 2029", ha ironizado González, quien ha recordado la apuesta que lanzó al alcalde Ignacio Gragera de no volver a presentarse si la piscina no estaba finalizada en 2027.

Por último, la portavoz socialista ha criticado la "dejadez" en el recinto de la piscina, donde en la parte baja del solar el cierre perimetral está "caído", lo que demuestra en su opinión que el PP "ni siquiera revisa el estado de las instalaciones y que tiene que ser la oposición quien lo advierta".

Además, González espera que la empresa encargada del "mantenimiento y control de la obra ejecutada de las instalaciones" siga haciendo su trabajo que concluye en octubre próximo y que en los informes trimestrales que debe pasar al Servicio de Patrimonio aparezca la rotura del vallado y sus deficiencias en otros puntos de la parcela.

"Y si retiraran las malas hierbas para prevenir incendios, mejor. Los palmitos le crecen al PP. Como anécdota, los socialistas destacan que es tan acusado el abandono de la piscina de la margen derecha, que hasta la propia naturaleza se ha colado dentro de la obra inacabada", ha dicho.

Así, ha recalcado que, en el interior crecen ya dos ejemplares frondosos de palmitos (Chamaerops humilis), la única palmera autóctona de la península ibérica, "símbolo de resistencia en lugares secos y hostiles".

"Que esta planta haya arraigado dentro de la piscina refleja con crudeza los años de dejadez municipal: donde debería haber actividad deportiva y vida ciudadana, solo florece la desidia del PP", ha lamentado.