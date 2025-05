El PSOE dice que ser aforado no implica tener inmunidad y que el proceso para que Gallardo sea diputado está "diseñado"

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha insistido en que ser aforado no implica tener inmunidad ante la justicia y ha asegurado que el proceso para que el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, entre en la Asamblea está "diseñado" y "enjaretado".

De igual forma, ha remarcado que "no es relevante" conocer el nombre del diputado o diputada que tendrá que renunciar a su escaño para que Gallardo, como anunció éste el pasado viernes, puede tomar posesión de su acta para poder conformar directamente con la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el parlamento regional.

"Esto no es el juego del quién es quién, mire usted, nosotros somos el partido político que ha gobernado 36 años en esta región, que ha cambiado el destino de la gente, que ha hecho que Extremadura sea hoy prácticamente lo que es", ha recalcado Gil Rosiña este lunes en rueda de prensa.

"¿Usted cree que el secretario general de los socialistas puede salir aquí a anunciar eso sin tener perfectamente planificado todos los pasos siguientes que tiene que dar? No sería serio por nuestra parte", ha dicho, además de insistir en que el proceso esta "enjaretado, preparado, diseñado", ya que sería una "falta de respeto a los ciudadanos no tenerlo preparado".

De igual modo, la portavoz del PSOE de Extremadura ha aseverado que el pasado viernes, en la Interparlamentaria celebrada por su partido, se produjo un cierre de filas en torno al secretario general y un "impulso" al proyecto político que se quiere ofrecer a los ciudadanos de la región

"Creo que el viernes fue un anuncio, como usted dice, pero fue también la determinación de lo que queremos ofrecerle a la gente. Nosotros el viernes lo que hicimos fue un cierre de filas en torno a nuestro secretario general y un impulso al proyecto político que queremos ofrecerle a los ciudadanos", ha aseverado.

Por ello, ha puesto en valor que Gallardo, que es el líder del partido político que "más votos sacó en las últimas elecciones", vaya a estar en el parlamento extremeño para dirigir la acción política, la oposición que los socialistas harán al gobierno de la Junta de Extremadura y para ofrecer qué alternativa tiene este partido.

De esta forma, ha asegurado Gil Rosiña que "en la inmediatez de los próximos días" se materializará lo "verdaderamente importante" que es que Gallardo tome posesión de su acta de diputado, huyendo, de nuevo, del "juego del quién es quién".

"No estamos en un anuncio, estamos en construir un proyecto que sea la alternativa al actual Gobierno. Y ahí el nombre propio del diputado que vaya a salir, créame que no es lo verdaderamente importante. Como dijo el secretario general, son muchos los compañeros y compañeras que le han dicho al secretario general, aquí estamos, compañero, eso no es lo verdaderamente importante porque esto es un proyecto político", ha aseverado.

También, y preguntada por las críticas de algunas formaciones sobre que Gallardo habría tomado la decisión de entrar en la Asamblea para aforarse y haber cambiado de opinión, ya que dijo que lo haría una vez finalizado el proceso judicial por la contratación en la Diputación de Badajoz del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, Rosiña ha dicho que dicho proceso sigue su curso y que no se para con la entrada de Gallardo en la Asamblea.

"Otra cosa es que el Partido Popular se haya puesto una mijita nervioso. Claro, porque el líder de los socialistas va a estar en el parlamento y va a tener el micrófono abierto cada día. Y, además, también se han puesto nerviosos, probablemente, por el escrito de la Fiscalía. Claro, porque se les cae. La cacería que traen hace un año contra Miguel Ángel Gallardo se les cae", ha asegurado.

Además, y sobre el cambio de parecer de Gallardo, la portavoz socialista ha incidido en que "uno puede cambiar su opinión, lo que uno no puede tener es una opinión en función de quién le está escuchando, que es, por ejemplo, la manera de estar y de ser en política de María Guardiola".

"El secretario general del partido, cuando pronunció aquellas palabras, lo hacía en su nombre propio. La decisión de coger el acta de diputado es una decisión de los órganos de decisión de este partido. Que cerrando filas en torno a su figura, le hemos dicho, compañero, a partir de este momento nos disponemos a ganar las próximas elecciones en Extremadura", ha concluido.