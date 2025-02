El PSOE culpa al PP de que Badajoz lleve 30 años sin un nuevo polideportivo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha culpado al Partido Popular de que la ciudad lleve 30 años sin un nuevo polideportivo.

Así lo ha señalado en una nota de prensa en la que ha analizado el presupuesto de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) para 2025, que no contempla ninguna obra nueva y ante lo que los socialistas temen que tampoco la habrá en el presupuesto general del ayuntamiento.

En este sentido, han concreado que en las cuentas de la FMD las inversiones reales "solo" son el 1,25 por ciento del presupuesto de gastos, de modo que "depende por lo tanto" de cualquier inversión que se haga en el anexo de inversiones del presupuesto general del Ayuntamiento de Badajoz, "casi ninguna", y en los planes de Impulso, sobre los cuales sostienen que "ni una cuarta parte de los presupuestado en 2023".

Según la concejala socialista Nuria Cabanillas, "que aparezcan no quieren decir que se hagan", ante lo que ha recordado que están presupuestados, pero sin hacer, los vestuarios de los campos de Cerro de Reyes y de Paco Pulido, en San Fernando, o el caso del Polideportivo de Gimnasia de Valdepasillas, presupuestado por primera vez en 2017 con 2.500.000 euros, "y del que nunca más se supo".

"De hecho", ha recalcado, "en los 30 años que lleva el PP en el gobierno de la ciudad no ha querido hacer ninguno, a pesar del crecimiento físico y poblacional de la ciudad (23.000 habitantes más)", y los 'populares' esperan que los fondos europeos financien su primer polideportivo, pues no se prevé invertir con fondos propios.

De igual modo, la ayuda de la Junta de Extremadura llega solo para la remodelación de la pista central del Pabellón de La Granadilla, pero "para nada más", y esta inversión "es una demostración más de que una obra muy necesaria no encuentra disponibilidad presupuestaria municipal".

Según los cálculos realizados por el PSOE, las inversiones "reales" de FMD anualmente deberían estar en los 3,5 millones de euros, pero "realmente" no llegan al millón de euros.

Al respecto, Cabanillas ha afirmado que tiene la sensación de que el borrador del presupuesto de la FMD para 2025 es de "mero trámite", así como que las diferencias con el anterior son "meramente cosméticas, de poco peso", y que no llega a ser un presupuesto "real" porque no prevé inversiones "relevantes", "prácticamente todo es mantenimiento y, si se hace algo que no aparece en las cuentas de la FMD, se reflejará, ojalá, en el presupuesto general del ayuntamiento" aunque dudan que sea así.

"Es preocupante y una verdad incuestionable que, con toda la expansión que viene viviendo la ciudad, desde que gobierna el PP no se ha hecho ni un solo polideportivo en la ciudad", ha agregado, junto con que "es para hacérselo mirar".

En un estudio presupuestario comparativo que ha realizado el PSOE sobre los últimos 10 años, mientras el presupuesto municipal ha crecido en este periodo un 26 por ciento el de la FMD lo hizo en un 29,7 por ciento, del que un 2 por ciento del incremento es de este mismo 2025.

En materia de ingresos para 2025, detalla el Grupo Socialista en nota de prensa, se presupuestan 632.000 euros por precios públicos por uso de instalaciones deportivas, 19.000 euros más que en el presupuesto anterior y un 8,46 por ciento sobre el coste total del servicio de coste de FMD que se va a 7.450.220 euros, que se cubren con una transferencia desde el consistorio.

En lo que a gastos se refiere, "sorprenden los tan solo 93.200 euros en el anexo de inversiones" según el PSOE. En el capítulo 1, gastos de personal, se prevén 4.291.161,03 euros, "tan solo" 59.605 euros más con respecto al ejercicio de 2024.

De igual modo, aumenta el gasto en el capítulo 2 (compra de bienes y servicios) en 486.800 euros por hacerse cargo la FMD del Campo de Fútbol 'El Vivero' (68.700 de luz y mantenimiento y control de este campo por 300.000 euros). También hay un incremento en la aportación con respecto al último presupuesto aprobado en el importe de 538.705 euros, que para el ejercicio de 2025 alcanza un 91,09 por ciento del coste total.